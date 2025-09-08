فرهنگ و ارشاد فارس دستگاه برتر در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی شد

به گزارش ایلنا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در حاشیه اختتامیه این جشنواره با ابراز خرسندی از این موفقیت، گفت: افتخار بزرگ ما در این جشنواره، تنها نتیجه تلاش‌های یک‌سویه و فردی نیست. این دستاورد در حقیقت حاصل همکاری‌های گسترده میان تمامی دست‌اندرکاران فرهنگ، هنر و رسانه در استان فارس است.

مهدی رنجبر افزود: در آستانه این جشنواره در استان پهناور فارس و شهر مقدس شیراز، که همواره بستر رشد و شکوفایی فرهنگ، هنر و ادب بوده، خود را موظف می‌دانیم تا همچنان بر مسیر خدمت به هنرمندان و فرهنگ‌وران استان ادامه دهیم.

وی ادامه داد: در اولین قدم‌های حضورم در این مسئولیت، تمام تلاش خود را به‌کار بردیم تا با تغییر تیم مدیریتی و معاونین، رضایت مردم و اهالی فرهنگ و هنر را جلب کنیم و نیازهای آنان را برآورده سازیم.

مدیرکل فرهنگ فارس ادامه داد: مردم استان فارس که سرشار از ادیبان، هنرمندان صاحب‌نام جهانی، و سایر مشاهیر بنام هستند، لایق بهترین‌ها هستند. ما همواره در تلاش بودیم تا با خدمتگزاری صادقانه، در مسیر رشد و ارتقاء فرهنگ، هنر و ادب استان حرکت کنیم. به ‌ویژه در این ایام در مهد تمدن ایرانی و اسلامی، می‌خواهیم نام این سرزمین را به‌عنوان نماد شکوفایی هنر و فرهنگ در جهان ثبت کنیم.

رنجبر اظهار داشت: این عنوان و افتخار به‌دست‌ آمده را به‌عنوان یک پله در مسیر خدمتگزاری می‌بینیم. هدف ما این است که از این مقام به ‌عنوان یک نقطه شروع استفاده کنیم تا نردبان افتخار را با کمک اهالی رسانه، هنرمندان و فرهنگ‌وران استان صعود کنیم. ما معتقدیم که این دستاوردها در گرو همدلی و همکاری نزدیک تمامی فعالان فرهنگی و هنری استان است. امیدواریم که مردم، در آینده‌ای نه‌چندان دور، در کنار برگ‌های تاریخ این سرزمین، نام و یاد ما را به‌عنوان دوران طلایی رشد فرهنگ و هنر در فارس یاد کنند..

نیاز به مشارکت همه‌جانبه هنرمندان و فرهنگ‌وران

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس، گفت: ما نیاز به مشارکت همه‌جانبه هنرمندان و فرهنگ‌وران داریم. ما به‌عنوان خادمین مردم، در تلاش هستیم تا این دستاوردها را گسترش دهیم و فرهنگ و هنر فارس را در سطح ملی و بین‌المللی به اوج برسانیم.

رنجبر ادامه داد: امروز، در آستانه هفته دولت و جشنواره شهید رجایی، ما به خود می‌بالیم که توانسته‌ایم گامی بلند در جهت خدمت به این مرز و بوم برداریم و در این راه، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

وی افزود: جشنواره شهید رجایی همه‌ساله با هدف تکریم مدیران و دستگاه‌های اجرایی خدمت‌گزار و ارتقای فرهنگ بهبود عملکرد در سطح ملی و استانی برگزار می‌شود و دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون مدیریت عملکرد، معماری سازمانی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقای بهره‌وری و شاخص‌های اختصاصی ارزیابی می‌شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه، در جشنواره امسال، از میان ۶۳ دستگاه اجرایی استان، ۶ دستگاه در گروه‌های مختلف به عنوان برتر انتخاب شدند که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی مورد تقدیر قرار گرفتند، گفت: این موفقیت، به دلیل ارتقای چشمگیر عملکرد مدیریتی و فرهنگی هنری این دستگاه است و جایگاه آن را به عنوان نماد پیشتازی در عرصه فرهنگی و هنری استان تثبیت می‌کند.

رنجبر اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی در سال جاری، در کنار انتخاب برترین‌های دستگاه‌های اجرایی، فرصتی شد تا مقام‌های فرهنگی و هنری استان فارس نیز در کانون توجه قرار گیرند. این موفقیت، نشان از عزم راسخ و تلاش‌های بی‌وقفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در جهت ارتقاء فرهنگ و هنر این خطه از ایران اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: باید به این نکته اشاره کرد که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در مسیر خود به ‌عنوان خادمان واقعی فرهنگ و هنر، همواره در صدد است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همکاری با تمامی بازیگران، اصحاب و اهالی رسانه، نویسندگان، شاعران، هنرمندان هنرهای تجسمی،گرافیست‌کارها، خوشنویسان و سایر اقشار فرهنگی و هنری و رسانه‌ای، گامی مؤثر در مسیر حفظ و ارتقاء فرهنگ ایرانی و اسلامی بردارد.

