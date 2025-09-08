با حکم معاون وزیر، توسلی سکاندار فرودگاه های استان هرمزگان شد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، کاظم توسلی با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، به‌عنوان سرپرست اداره کل فرودگاه‌های استان هرمزگان منصوب شد.

توسلی، چهره‌ای آشنا و باتجربه در صنعت فرودگاهی کشور، با بیش از 14سال سابقه معاونت در استان‌ هرمزگان و دارا بودن مدرک دکترای مدیریت منابع انسانی، اکنون سکان‌دار مدیریت فرودگاه‌های این استان راهبردی شده است.

استان هرمزگان با موقعیت استراتژیک خود در جنوب کشور، نیازمند مدیریتی چابک، آگاه و آینده‌نگر است؛ انتصاب دکتر توسلی می‌تواند نویدبخش تحولی تازه در مسیر ارتقای خدمات فرودگاهی، توسعه زیرساخت‌ها و تعامل سازنده باشد.

جمشید دلفاردی پیش از این مسئولیت اداره کل فرودگاه‌های استان را برعهده داشت.

