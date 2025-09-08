خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم معاون وزیر، توسلی سکاندار فرودگاه های استان هرمزگان شد

با حکم معاون وزیر، توسلی سکاندار فرودگاه های استان هرمزگان شد
کد خبر : 1683460
لینک کوتاه کپی شد.

کاظم توسلی با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، به‌عنوان سرپرست اداره کل فرودگاه‌های استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  کاظم توسلی با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، به‌عنوان سرپرست اداره کل فرودگاه‌های استان هرمزگان منصوب شد.

توسلی، چهره‌ای آشنا و باتجربه در صنعت فرودگاهی کشور، با بیش از 14سال سابقه معاونت در استان‌ هرمزگان و دارا بودن مدرک دکترای مدیریت منابع انسانی، اکنون سکان‌دار مدیریت فرودگاه‌های این استان راهبردی شده است.

 استان هرمزگان با موقعیت استراتژیک خود در جنوب کشور، نیازمند مدیریتی چابک، آگاه و آینده‌نگر است؛ انتصاب دکتر توسلی می‌تواند نویدبخش تحولی تازه در مسیر ارتقای خدمات فرودگاهی، توسعه زیرساخت‌ها و تعامل سازنده باشد.

جمشید دلفاردی پیش از این مسئولیت اداره کل فرودگاه‌های استان را برعهده داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی