به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین امیدی گفت: هفته وحدت نماد اتحاد و همدلی اهل تسنن و اهل تشیع است که در این مناسبت مهم که در روایات دینی میلاد نبی مکرم اسلام (ص) به ۲ روایت ذکر شده است، برنامه‌های گرامیداشت از سوی کانون‌های مساجد استان در حال اجراست.

وی با تشریح برنامه‌های هفته وحدت، افزود: برگزاری محافل جشن و سرور میلاد مبارک حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، اردو، محافل قرآنی و ختم صلوات، تجلیل از اعضای هم‌نام با نام مبارک حضرت ختمی مرتبت (ص) و امام صادق (ع)، قدردانی از اعضای فعال، سخنرانی ائمه جماعات بین الصلاتین از برنامه‌های پیش بینی شده هفته وحدت کانون‌های مساجد فارس است.

امیدی افزود: آذین‌بندی مساجد و معابر، برپایی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی توزیع شیرینی و اجرای برنامه‌های زنده نیز توسط کانون‌های مساجد با کمک اصحاب، پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و کمک‌های مردمی و خیرین در سطح شهر اجرا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری پویش سرود «محمد امین» در سطح کانون‌های مساجد کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با اطلاع‌رسانی انجام شده، گروه‌های سرود فعال در کانون‌های مساجد استان فارس نیز با تولید اثر مورد نظر این پویش و بارگذاری در سامانه بچه‌های مسجد شرکت فعال خواهند داشت.

انتهای پیام/