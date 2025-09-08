خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای برنامه های ویژه هفته وحدت در کانون‌های مساجد فارس

اجرای برنامه های ویژه هفته وحدت در کانون‌های مساجد فارس
کد خبر : 1683457
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس از اجرای برنامه های ویژه هفته وحدت در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس از ۱۲ ربیع الاول الی ۱۸ ربیع الاول خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین امیدی گفت: هفته وحدت نماد اتحاد و همدلی اهل تسنن و اهل تشیع است که در این مناسبت مهم که در روایات دینی میلاد نبی مکرم اسلام (ص) به ۲ روایت ذکر شده است، برنامه‌های گرامیداشت از سوی کانون‌های مساجد استان در حال اجراست.

وی با تشریح برنامه‌های هفته وحدت، افزود: برگزاری محافل جشن و سرور میلاد مبارک حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، اردو، محافل قرآنی و ختم صلوات، تجلیل از اعضای هم‌نام با نام مبارک حضرت ختمی مرتبت (ص) و امام صادق (ع)، قدردانی از اعضای فعال، سخنرانی ائمه جماعات بین الصلاتین از برنامه‌های پیش بینی شده هفته وحدت کانون‌های مساجد فارس است.

 امیدی افزود: آذین‌بندی مساجد و معابر، برپایی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی توزیع شیرینی و اجرای برنامه‌های زنده نیز توسط کانون‌های مساجد با کمک اصحاب، پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و کمک‌های مردمی و خیرین در سطح شهر اجرا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری پویش سرود «محمد امین» در سطح کانون‌های مساجد کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با اطلاع‌رسانی انجام شده، گروه‌های سرود فعال در کانون‌های مساجد استان فارس نیز با تولید اثر مورد نظر این پویش و بارگذاری در سامانه بچه‌های مسجد شرکت فعال خواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی