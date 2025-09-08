دستگیری ۱۲ سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت در پلدختر

به گزارش ایلنا، سرهنگ شاپور گراوند امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت منزل، احشام، دوچرخه، خودرو، موتورسیکلت، محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی در پلدختر، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضائی ۱۲ سارق را در این زمینه شناسایی و طی چند عملیات ضربتی آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر، تصریح کرد: سارقان در تحقیقات پلیس تاکنون به ۱۲ فقره سرقت منزل، احشام، دوچرخه، خودرو، موتورسیکلت، محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی اعتراف و تحقیقات بیشتر از آن‌ها ادامه دارد.

سرهنگ گراوند با اشاره به اینکه امنیت و آرامش مردم خط‌قرمز پلیس است؛ عنوان کرد: پلیس باقدرت در مقابل هرگونه بی‌نظمی و هنجارشکنی خواهد ایستاد و انتظار می‌رود مردم عزیز در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک و فعالیت مجرمانه مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

