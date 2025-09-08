پنج طرح تعاونی با ۴۳۴ میلیارد تومان سرمایه در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از بهرهبرداری پنج طرح تعاونی با مجموع سرمایهگذاری ۴۳۴ میلیارد تومان در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رستم قنبری در حاشیه آیین افتتاح شرکت تعاونی «مجتمع ورزشی موج هفشجان» اظهار کرد: این طرحها با مشارکت ۲۵ میلیارد تومان آورده سهامداران اجرایی شده و زمینه اشتغال مستقیم ۲۳۱ نفر را در حوزههای مختلف فراهم کرده است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت مجتمع ورزشی موج هفشجان از سال۹۴ افزود: این مجموعه با ۱۰۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری و ایجاد ۲۰ فرصت شغلی مستقیم، با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی در منطقه راهاندازی شده است.
قنبری خاطرنشان کرد: این مجتمع اکنون بهعنوان ظرفیتی ارزشمند در ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی استان ایفای نقش میکند.
وی تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار توسعه بخشهای اقتصادی، توجه ویژهای به حوزه سلامت اجتماعی، نشاط عمومی و فعالیتهای فرهنگی و ورزشی دارد و حمایت از مجموعههای تعاونی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت تعاونیها در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد: توسعه پایدار و اشتغالآفرینی در استان از مسیر حمایت از تعاونیها میگذرد و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد رشد فعالیتهای تعاونی در چهارمحال و بختیاری باشیم.