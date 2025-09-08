پنج طرح تعاونی با ۴۳۴ میلیارد تومان سرمایه در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، رستم قنبری در حاشیه آیین افتتاح شرکت تعاونی «مجتمع ورزشی موج هفشجان» اظهار کرد: این طرح‌ها با مشارکت ۲۵ میلیارد تومان آورده سهامداران اجرایی شده و زمینه اشتغال مستقیم ۲۳۱ نفر را در حوزه‌های مختلف فراهم کرده است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت مجتمع ورزشی موج هفشجان از سال۹۴ افزود: این مجموعه با ۱۰۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد ۲۰ فرصت شغلی مستقیم، با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی در منطقه راه‌اندازی شده است.

قنبری خاطرنشان کرد: این مجتمع اکنون به‌عنوان ظرفیتی ارزشمند در ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی استان ایفای نقش می‌کند.

وی تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار توسعه بخش‌های اقتصادی، توجه ویژه‌ای به حوزه سلامت اجتماعی، نشاط عمومی و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی دارد و حمایت از مجموعه‌های تعاونی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت تعاونی‌ها در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد: توسعه پایدار و اشتغال‌آفرینی در استان از مسیر حمایت از تعاونی‌ها می‌گذرد و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد رشد فعالیت‌های تعاونی در چهارمحال و بختیاری باشیم.

