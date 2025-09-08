خبرگزاری کار ایران
آلودگی شدید هوا در ۷ شهر خوزستان

کد خبر : 1683422
براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای شهرستان هویزه در وضعیت قرمز و ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس  داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، دوشنبه ۱۷ شهریور در شهرستان هویزه روی عدد ۱۵۸ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه است.

در این مدت امیدیه با ۱۳۳، دشت آزادگان ۱۲۲، بهبهان ۱۳۱، اهواز ۱۲۶، رامهرمز ۱۱۶، اندیمشک و خرمشهر ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

همچنین شهر‌های آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، شادگان، شوش، گتوند، لالی، بندر ماهشهر، ملاثانی، هفتکل وضعیت قابل قبول هوا را گزارش داده‌اند.

 

