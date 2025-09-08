روشنگری اداره کل منابع طبیعی گلستان در خصوص قطع درختان جنگلی منطقه قرنآباد گرگان
بر اساس گزارشهای مردمی و بررسیهای میدانی یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان و شهرستان گرگان، در محدوده جنگلی قرنآباد مواردی از قطع غیرقانونی درخت مشاهده شد. براین اساس اداره کل منابع طبیعی گلستان در خصوص قطع درختان جنگلی منطقه قرنآباد گرگان بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایلنای گلستان، روابط عمومی منابع طبیعی گلستان اعلام کرد: بررسیها نشان داد که تعدادی از درختان خشک، آفتزده و لاپی توسط افراد سودجو قطع و تبدیل شده و بخشی از درختان به صورت ریشهکن برداشت شده است و برخی قطع هادنیز متعلق به سنوات گذشته میباشد.
جدیدترین تخلف در منطقه تعداد ۱۰ اصله درخت به صورت غیرقانونی قطع شده و در ۱۳ شهریور پرونده تخلف برای ان با شناسایی متخلف تنظیم شده است.
بر اساس سوابق موجود، فرد اصلی این تخلفات دارای پروندههای متعدد در حوزه منابع طبیعی و با وجود تشکیل پرونده و پرداخت جریمههای گذشته، همچنان به تعرض به عرصههای جنگلی ادامه داده است.
شایان ذکر است در تاریخ ۶ شهریور ماه سال جاری، تعداد ۷ باب کوره ذغالگیری صنعتی غیرمجاز متعلق به این فرد نیز شناسایی و با دستور قضایی پلمب شده است. یگان حفاظت منابع طبیعی با هماهنگی دستگاه قضایی، موضوع را به طور جدی پیگیری کرده و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
در پایان یادآوری میشود رعایت کنشگری عادلانه ضروری است؛ چرا که تمامی کادر اداری و حفاظتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، به ویژه مدیرکل و فرمانده یگان حفاظت استان، تمام توان و هدف خود را بر صیانت از جنگلها و حفظ این میراث گرانبها متمرکز کردهاند.