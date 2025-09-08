به گزارش ایلنای گلستان، روابط عمومی منابع طبیعی گلستان اعلام کرد: بررسی‌ها نشان داد که تعدادی از درختان خشک، آفت‌زده و لاپی توسط افراد سودجو قطع و تبدیل شده و بخشی از درختان به صورت ریشه‌کن برداشت شده است و برخی قطع هادنیز متعلق به سنوات گذشته می‌باشد.

جدیدترین تخلف در منطقه تعداد ۱۰ اصله درخت به صورت غیرقانونی قطع شده و در ۱۳ شهریور پرونده تخلف برای ان با شناسایی متخلف تنظیم شده است.

بر اساس سوابق موجود، فرد اصلی این تخلفات دارای پرونده‌های متعدد در حوزه منابع طبیعی و با وجود تشکیل پرونده و پرداخت جریمه‌های گذشته، همچنان به تعرض به عرصه‌های جنگلی ادامه داده است.

شایان ذکر است در تاریخ ۶ شهریور ماه سال جاری، تعداد ۷ باب کوره ذغال‌گیری صنعتی غیرمجاز متعلق به این فرد نیز شناسایی و با دستور قضایی پلمب شده است. یگان حفاظت منابع طبیعی با هماهنگی دستگاه قضایی، موضوع را به طور جدی پیگیری کرده و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

در پایان یادآوری می‌شود رعایت کنشگری عادلانه ضروری است؛ چرا که تمامی کادر اداری و حفاظتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، به ویژه مدیرکل و فرمانده یگان حفاظت استان، تمام توان و هدف خود را بر صیانت از جنگل‌ها و حفظ این میراث گرانبها متمرکز کرده‌اند.

انتهای پیام/