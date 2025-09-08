کشف سرقت های میلیاردی از سارق حرفه ای منزل در نیر

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ سیدهادی موسوی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان "نیر"، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت ها در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های تخصصی و تحقیقات هدفمند از محل وقوع سرقت ها، سارق شناسایی؛ که پس از هماهنگی قضائی سارق که غیربومی و سابقه دار منطقه است؛ در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیر با اشاره به اعترافات سارق گفت: در بازجویی های پلیسی و در مواجهه با دلایل و مستندات قانونی، سارق لب به سخن گشوده و به ارتکاب 5 فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه سارق با دستور مرجع قضائی روانه زندان شد؛ افزود: ارزش سرقت های کشف شده بالغ بر 2 میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی شهرستان نیر تصریح کرد: توجه به هشدارهای انتظامی و کاربردی کردن آموزش های همگانی پلیس در حوزه پیشگیری از سرقت، ضامن ناکامی سارقان است.

