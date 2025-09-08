خبرگزاری کار ایران
کشف سرقت های میلیاردی از سارق حرفه ای منزل در نیر

کشف سرقت های میلیاردی از سارق حرفه ای منزل در نیر
فرمانده انتظامی شهرستان "نیر" از دستگیری سارق حرفه ای منزل در عملیات ماموران پلیس آگاهی این شهرستان و کشف سرقت های 2 میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  سرهنگ سیدهادی موسوی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان "نیر"، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت ها در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های تخصصی و تحقیقات هدفمند از محل وقوع سرقت ها، سارق شناسایی؛ که پس از هماهنگی قضائی سارق که غیربومی و سابقه دار منطقه است؛ در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیر با اشاره به اعترافات سارق گفت: در بازجویی های پلیسی و در مواجهه با دلایل و مستندات قانونی، سارق لب به سخن گشوده و به ارتکاب 5 فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه سارق با دستور مرجع قضائی روانه زندان شد؛ افزود: ارزش سرقت های کشف شده بالغ بر 2 میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی شهرستان نیر تصریح کرد: توجه به هشدارهای انتظامی و کاربردی کردن آموزش های همگانی پلیس در حوزه پیشگیری از سرقت، ضامن ناکامی سارقان است.

