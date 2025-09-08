رئیس اتاق اصناف مشهد خبرداد؛
پیگیری بازسازی سریع پاساژ قائم پس از حادثه آتشسوزی/ ٩٠ میلیارد سرمایه مردم در آتش سوخت
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: آتشسوزی گسترده در مجتمع تجاری قائم واقع در میدان ۱۷ شهریور منجر به خسارت ۱۸۰ واحد صنفی این مجتمع و حدود ۹۰ میلیارد تومان سرمایه شده است.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمد محمدی در خصوص جزئیات آتشسوزی یکی از مجتمعهای تجاری منطقه ۱۷ شهریور در ۲۴ تیر، اظهار کرد: متاسفانه در پی آتشسوزی پاساژ قائم واقع در میدان ۱۷ شهریور مشهد، ۱۸۰ واحد صنفی سرمایه خود را از دست دادند.
رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص میزان برآورد خسارات وارده به این مجتمع تجاری، عنوان کرد: به هر یک از واحدهای صنفی مستقر در این مجتمع تجاری، حدود ۵۰۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است. خسارت وارد شده به این پاساژ تجاری حدود ۹۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: در حال حاضر، پیگیریهای لازم برای جبران خسارات با همکاری فرماندار مشهد و سایر ارگانهای مرتبط در حال انجام است. اولویت اصلی اتاق اصناف، آغاز سریع بازسازی مجتمع است تا اصناف بتوانند هر چه زودتر به کسبوکار خود بازگردند.
رئیس اتاق اصناف مشهد همچنین در مورد ایمنیسازی دیگر مجتمعهای تجاری مشهد، بیان کرد: موضوع ایمنی مجتمعهای تجاری در حیطه وظایف شهرداری و سازمان آتشنشانی است. اتاق اصناف مشهد در این زمینه نقش نظارتی ندارد. با این حال، به مجتمعهای تجاری ناایمن هشدارهای لازم داده شده تا اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی صورت گیرد.
محمدی همچنین در خصوص میزان خسارت وارده به مجتمع تجاری افشار واقع در میدان ۱۷ شهریور پس از آتشسوزی اخیر اظهار کرد: میزان خسارت وارده به این مجتمع تجاری مشخص نیست و پس از برآورد دقیق، میزان خسارت وارده و جزییات آن اعلام خواهد شد.