علاقه‌مندی شرکت‌های کره‌ای برای بازگشت به بازار ایران

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: ایران سالیان متمادی است که صادرات گیاهان دارویی، مواد اولیه معدنی و برخی محصولات پتروشیمی به کره جنوبی داشته و با وجود مسائل سیاسی بین دولت‌ها، تمایل دارد سطح تجارت با این کشور را با رعایت مقررات بین‌المللی افزایش دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در دیدار با خانم یون کیونگ پارک سرکنسول سفارت کره جنوبی در ایران بیان کرد: در حال حاضر زمینه‌های خوبی در حوزه تجهیزات پزشکی، لوازم دندانپزشکی، دارو و مواد اولیه داروسازی و همچنین مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی وجود دارد که شنگ شن اجازه می‌دهد خارج از مقررات تحریم، تبادلات بین کشورها انجام شود.

وی افزود: انتظار داریم کشوری که در خانه هر ایرانی یک دستگاه کره‌ای وجود دارد، در روابط تجاری با ایران همکاری و مبادلات بیشتری داشته باشد.

حمیدیان اظهارداشت: باور داریم برای تقویت ارتباط ایران و کره جنوبی باید با الگوگیری از گذشته، مسیرهای جدیدی ترسیم شود و اتاق بازرگانی آمادگی دارد برای گسترش مبادلات تجاری دو طرف گام بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین ادامه داد: سعی داریم مسیر ورود کالاهای بشر دوستانه را به سفارت هموار کنیم و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری متقابل و برقراری ارتباط بین فعالان بخش خصوصی دو کشور به ویژه در حوزه پزشکی را دنبال می‌کنیم.

علاقه‌مندی شرکت‌های کره‌ای به بازار ایران و گسترش روابط تجاری و فرهنگی

در ادامه این جلسه خانم یون کیونگ پارک سرکنسول سفارت کره جنوبی در ایران نیز با اشاره به دشواری‌های سال‌های گذشته در روابط دو کشور، گفت: امید داریم ارتباطات تهران و سئول روز به روز بهتر شود و ایران همچنان یکی از کشورهای مهم برای کره جنوبی باقی بماند.

وی با تأکید بر جذابیت‌های فرهنگی ایران برای مردم کره جنوبی، عنوان داشت: فرهنگ ایران برای مردم کره بسیار پرطرفدار است و خوشحالیم که فرهنگ کره نیز در ایران با استقبال گسترده مواجه است.

خانم پارک به وضعیت اقتصادی و تجاری دو کشور پرداخت و افزود: تجارت بین ایران و کره در ۱۰ سال اخیر کاهش یافته است، اما بخش خصوصی کره بازار ایران را بسیار با پتانسیل و جذاب می‌داند و تمایل دارد در این بازار فعالیت کند.

سرکنسول سفارت کره جنوبی در ایران ادامه داد: شرکت‌های کره‌ای تحت قوانین بشر دوستانه می‌توانند فعالیت متقابل در ایران داشته باشند و ما تلاش داریم این فرصت را گسترش دهیم و از آن استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: خوشحال و مفتخرم که مردم ایران از کالاهای کره‌ای استفاده می‌کنند و این امکان وجود دارد که سطح تجارت دو طرف حتی از گذشته نیز بیشتر شود. ما مشتاق هستیم روابط تجاری از سر گرفته شود و برای حل مشکلات مالی نیز تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.

انتهای پیام/
