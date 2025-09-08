مدیرکل صمت فارس خبرداد؛
آمادگی کامل استان برای برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اعلام آغاز برگزاری جلسات مستمر کمیتههای هفتگانه، از آمادگی کامل استان برای برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، کریممجرب در جلسه با تشکلها و فعالان بخش خصوصی در راستای برگزاری رویداد مهم شیراز اکسپو ۲۰۲۵ تاکید کرد: این نمایشگاه، فرصتی طلایی و تاریخی برای به نمایش گذاشتن ظرفیتها و توانمندیهای فارس در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات است و جایگاه واقعی استان را در منطقه به رخ جهانیان خواهد کشید.
مجرب با اشاره به نقش تعیینکننده دستگاههای متولی در اطلاعرسانی موثر گفت: بدون همراهی جدی و فعالانه همه ارکان، به ویژه بخش خصوصی که پیشقراول این رویداد است، موفقیت این نمایشگاه تضمین نخواهد شد.
وی افزود: اداره کل صمت فارس به عنوان بازوی توانمند بخش خصوصی، با تمام توان در کنار فعالان اقتصادی و صنایع دانشبنیان قرار دارد تا زنجیرههای ارزش صنعت و معدن و سایر بخشها را به بهترین شکل تکمیل و معرفی کند.
مدیرکل صمت فارس پیشنهاد داد: فرمانداران در شهرستانها کمیتههای تخصصی تشکیل دهند تا پتانسیلها و ظرفیتهای مناطق بهتر شناخته و آماده مشارکت در شیراز اکسپو شوند، تا به این ترتیب همه شهرستانها بتوانند نقش و سهم مناسبی در این رویداد بزرگ داشته باشند.
وی با تاکید بر حضور پررنگ تشکلهای بخش خصوصی اظهار داشت: با همدلی و همافزایی بین بخش دولتی و خصوصی، شیراز اکسپو ۲۰۲۵ را به نگینی درخشان و نقطه عطفی در تاریخ استان فارس تبدیل خواهیم کرد.
شیراز اکسپو ۲۰۲۵، بیش از یک نمایشگاه؛ فرصتی است برای معرفی توانمندیهای بینظیر فارس، جایی که بخش خصوصی محور اصلی آن است و آیندهای روشن برای استان رقم خواهد زد.
نمایشگاه بزرگ شیراز اکسپو از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان فارس واقع در شهرک گلستان برگزار میشود.