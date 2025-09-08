کانون انتشار بوی نامطبوع در محلات ایذه معلوم شد/ معاون زیست خوزستان: شکایت می کنیم

شامگاه یکشنبه برخی از اهالی شهر ایذه در تماس با خبرگزاری ایلنا از استشمام بوی نامطبوع در برخی از محلات و بخصوص در منطقه سرقنات و حوالی آرامستان روضه الزهرا خبر دادند.

آنها گفتند: تا این لحظه هیچ کس این موضوع را پیگیری نکرده و مردم به شدت نگران سلامتی خود هستند.

در ادامه پیگیری‌ها، گودرز ترکی زاده فرماندار ایذه و فرهاد قلی نژاد معاون محیط زیست انسانی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از صدور دستور فوری برای کشف محل انتشار بو ی نامطبوع خبر دادند.

گودرز ترکی زاده دقایقی پیش اظهار داشت: کانون تولید بو و انتشار دود در بخش‌های پشت جاده کمربندی شناسایی و بازدید از محل صورت گرفت.

وی افزود: این بو و دود ناشی از انباشت ظروف پلاستیکی مورد استفاده در مراسمات بود که در یک اتاقک مخروبه در خارج از شهر جمع‌آوری و به آتش کشیده شده است.

در ادامه، فرهاد قلی نژاد معاون زیست انسانی خوزستان نیز به ایلنا گفت: منشأ بوی نامطبوع مشخص شد. بر علیه واحد آلاینده شکایت خواهیم کرد.

