کانون انتشار بوی نامطبوع در محلات ایذه معلوم شد/ معاون زیست خوزستان: شکایت می کنیم
در پی اعتراض برخی از اهالی محلات شهر ایذه از انتشار بوی تعفن ، فرماندار این شهرستان از کشف کانون تولید این بوی نامطبوع خبر داد.
شامگاه یکشنبه برخی از اهالی شهر ایذه در تماس با خبرگزاری ایلنا از استشمام بوی نامطبوع در برخی از محلات و بخصوص در منطقه سرقنات و حوالی آرامستان روضه الزهرا خبر دادند.
آنها گفتند: تا این لحظه هیچ کس این موضوع را پیگیری نکرده و مردم به شدت نگران سلامتی خود هستند.
در ادامه پیگیریها، گودرز ترکی زاده فرماندار ایذه و فرهاد قلی نژاد معاون محیط زیست انسانی خوزستان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از صدور دستور فوری برای کشف محل انتشار بو ی نامطبوع خبر دادند.
گودرز ترکی زاده دقایقی پیش اظهار داشت: کانون تولید بو و انتشار دود در بخشهای پشت جاده کمربندی شناسایی و بازدید از محل صورت گرفت.
وی افزود: این بو و دود ناشی از انباشت ظروف پلاستیکی مورد استفاده در مراسمات بود که در یک اتاقک مخروبه در خارج از شهر جمعآوری و به آتش کشیده شده است.
در ادامه، فرهاد قلی نژاد معاون زیست انسانی خوزستان نیز به ایلنا گفت: منشأ بوی نامطبوع مشخص شد. بر علیه واحد آلاینده شکایت خواهیم کرد.