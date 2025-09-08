به گزارش ایلنا، هاشم علایی ضمن بیان این خبر اظهار کرد: واحدهای دانش بنیان به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشور، نقش بسزایی در تولید محصولات راهبردی و با ارزش افزوده دارند که تلاش می‌شود زمینه حضور و فعالیت این نوع شرکت‌ها در عرصه‌های مختلف تولیدی فراهم شود.

علایی ادامه داد: شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یک سازمان توسعه‌ای، حمایت‌های متنوعی از شرکت‌های دانش بنیان دارد که واگذاری زمین با شرایط نقد و اقساط، حمایت از دانش بنیان شدن واحدهای مستعد و حمایت از حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از جمله این نوع حمایت‌هاست.

وی از فعالیت 14 واحد دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و افزود: واحدهای دانش بنیان بسیار خوبی در شهرک‌های صنعتی استان فعالیت می‌کنند که این شرکت‌ها علاوه بر تامین نیازهای داخلی، محصولات آنان به برخی از کشورهای هدف نیز صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، تصریح کرد: تولیداتی همچون تامین نیازهای صنعت نفت و گاز کشور، محصولات نانو و باطری، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، تجهیزات پزشکی، صنایع آسانسور، کربن فعال و ... نشان از توان بالای این واحدهای دانش بنیان دارد.

وی حمایت از شناسایی، ارزیابی و دسته‌بندی نیازها و مسائل فناورانه واحدهای تولیدی را از دیگر مواردی برشمرد که مورد حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی قرار می‌گیرد تا با نهادینه کردن فرآیند فناوری در تولید، زمینه‌های اقتصاد صنعتی و دانش محور در کشور فراهم شود.

علایی، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی، حذف سود بازرگانی و عوارض صادراتی و بهره‌گیری از تسهیلات کم‌بهره را از دیگر مزایایی برشمرد که برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، حمایت‌ از واحدهای تولیدی را در راستای توانمند سازی آنان و ارتقا تولید و اشتغال برشمرد و ابراز امیدواری کرد در سال مزین به سرمایه گذاری برای تولید و با حمایت از سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان، شاهد افزایش واحدهای دانش بنیان در شهرک‌‎های صنعتی استان باشیم.

