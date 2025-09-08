خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل کار استان تاکید کرد؛

لزوم مشارکت و همکاری کارفرمایان جهت احداث مسکن کارگری در لرستان

لزوم مشارکت و همکاری کارفرمایان جهت احداث مسکن کارگری در لرستان
کد خبر : 1683285
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به پیگیری های وزارت کار جهت اجرای طرح ملی مسکن کارگران بر لزوم مشارکت و همکاری کارفرمایان جهت احداث مسکن کارگری در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه در جلسه هماهنگی مسکن کارگری استان اظهار داشت: مسکن یکی از الزامات اولیه در راستای صیانت از جامعه کار و تلاش است و کارگر اگر دارای مسکن باشد و از این بابت دغدغه‌ای نداشته باشد با آرامش روحی و روانی بیشتری در کار و تولید ایفای نقش می‌کند و این مهم اثرات اجتماعی و اقتصادی زیادی بر خانواده‌ها دارد. 

وی با اشاره برگزاری جلسه با شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی مستقر در سطح استان، افزود: نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری، توجه به مسکن کارگری و مهارت‌آموزی است و در این راستا حمایت‌های خوبی از کارفرمایان و کارگران صورت می‌گیرد. 

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: براساس این قانون کارفرمایان ملزم به تهیه مسکن برای کارگران هستند و کارفرمایان می‌بایست در این زمینه همکاری و مشارکت لازم برا داشته باشند تا این اصل مهم و قانونی در حوزه تامین مسکن جامعه کارگری در استان هر چه زودتر اجرایی شود. 

توصیفیان بر لزوم همکاری و تعاون همه دستگاه‌های اجرای مجموعه وزارت کار در بحث مسکن کارگری تاکید کرد و اظهار داشت: اقدامات خوبی در این راستا با کارفرمایان واحدهای اقتصادی سطح استان انجام شده و با نشست‌ها و جلساتی که در بحث مسکن کارگری برگزار شده، تعدادی از کارفرمایان آمادگی خود را در این زمینه اعلام کردند. 

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری را مسکن عنوان کرد و گفت: کارفرمایان می‌توانند در جوار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های خود، زمین‌های بایر و بدون استفاده را به عنوان مسکن برای کارگران خود بسازند و وزارت کار نیز در این زمینه حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی