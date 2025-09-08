مدیر کل کار استان تاکید کرد؛
لزوم مشارکت و همکاری کارفرمایان جهت احداث مسکن کارگری در لرستان
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به پیگیری های وزارت کار جهت اجرای طرح ملی مسکن کارگران بر لزوم مشارکت و همکاری کارفرمایان جهت احداث مسکن کارگری در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه در جلسه هماهنگی مسکن کارگری استان اظهار داشت: مسکن یکی از الزامات اولیه در راستای صیانت از جامعه کار و تلاش است و کارگر اگر دارای مسکن باشد و از این بابت دغدغهای نداشته باشد با آرامش روحی و روانی بیشتری در کار و تولید ایفای نقش میکند و این مهم اثرات اجتماعی و اقتصادی زیادی بر خانوادهها دارد.
وی با اشاره برگزاری جلسه با شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی مستقر در سطح استان، افزود: نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری، توجه به مسکن کارگری و مهارتآموزی است و در این راستا حمایتهای خوبی از کارفرمایان و کارگران صورت میگیرد.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: براساس این قانون کارفرمایان ملزم به تهیه مسکن برای کارگران هستند و کارفرمایان میبایست در این زمینه همکاری و مشارکت لازم برا داشته باشند تا این اصل مهم و قانونی در حوزه تامین مسکن جامعه کارگری در استان هر چه زودتر اجرایی شود.
توصیفیان بر لزوم همکاری و تعاون همه دستگاههای اجرای مجموعه وزارت کار در بحث مسکن کارگری تاکید کرد و اظهار داشت: اقدامات خوبی در این راستا با کارفرمایان واحدهای اقتصادی سطح استان انجام شده و با نشستها و جلساتی که در بحث مسکن کارگری برگزار شده، تعدادی از کارفرمایان آمادگی خود را در این زمینه اعلام کردند.
وی یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری را مسکن عنوان کرد و گفت: کارفرمایان میتوانند در جوار شهرکهای صنعتی و کارگاههای خود، زمینهای بایر و بدون استفاده را به عنوان مسکن برای کارگران خود بسازند و وزارت کار نیز در این زمینه حمایتهای لازم را انجام میدهد.