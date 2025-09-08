۴ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

به گزارش ایلنا، بهنام امانی اظهار داشت: این تسهیلات در چارچوب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه وزارت ارتباطات اعطا شده است.

وی با اشاره به بررسی روند اعطای این تسهیلات در جلسات معاونت اقتصادی استانداری، هدف از اجرای این تبصره را "رونق تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال پایدار" عنوان کرد.

امانی بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات تأکیدکرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید با همکاری یکدیگر موانع موجود را برطرف کنند.

مدیرکل ارتباطات استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این تسهیلات می‌تواند نقش مهمی در بالفعل کردن ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات ایفا کند.

وی پرداخت تسهیلات به طرح‌های هوش مصنوعی، هوشمندسازی، فناوری‌های نوین، بومی‌سازی، توسعه پلتفرم‌ها و حمایت از شرکت‌های فعال در شبکه ملی اطلاعات از جمله اولویت‌های اعلام شده این اداره بیان کرد.

