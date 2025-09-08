خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل ارتباطات چهارمحال و بختیاری:

۴ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

۴ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت
کد خبر : 1683280
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری، از اعطای ۴ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان حوزه فناوری اطلاعات این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، بهنام امانی اظهار داشت:  این تسهیلات در چارچوب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه وزارت ارتباطات اعطا شده است.

وی با اشاره به بررسی روند اعطای این تسهیلات در جلسات معاونت اقتصادی استانداری، هدف از اجرای این تبصره را "رونق تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال پایدار" عنوان کرد.

امانی بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات تأکیدکرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید با همکاری یکدیگر موانع موجود را برطرف کنند.

مدیرکل ارتباطات استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این تسهیلات می‌تواند نقش مهمی در بالفعل کردن ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات ایفا کند.

وی پرداخت تسهیلات به طرح‌های هوش مصنوعی، هوشمندسازی، فناوری‌های نوین، بومی‌سازی، توسعه پلتفرم‌ها و حمایت از شرکت‌های فعال در شبکه ملی اطلاعات از جمله اولویت‌های اعلام شده این اداره بیان کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی