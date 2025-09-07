کشف بیش از 9 هزار قلم انواع لوازم تحریر قاچاق

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در این ارتباط گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای طرح نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با متخلفان و فروشندگان اقلام خارجی قاچاق، بازدید از واحدهای صنفی فروش لوازم تحریر در شهر قزوین را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اضافه کرد: برهمین اساس ماموران در بازدید از یک واحد صنفی، 9 هزار و 576 قلم انواع لوازم تحریر خارجی قاچاق کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه اقلام کشف شده فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بوده و ارزش ریالی آن‌ها بالغ بر 4 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

