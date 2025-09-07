جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛
کشف بیش از 9 هزار قلم انواع لوازم تحریر قاچاق
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 9 هزارو 576 قلم انواع لوازم تحریر خارجی قاچاق توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان ازیک واحد صنفی در شهر قزوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علیاصغر جمالی در این ارتباط گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای طرح نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با متخلفان و فروشندگان اقلام خارجی قاچاق، بازدید از واحدهای صنفی فروش لوازم تحریر در شهر قزوین را در دستور کار خود قرار دادند.
وی اضافه کرد: برهمین اساس ماموران در بازدید از یک واحد صنفی، 9 هزار و 576 قلم انواع لوازم تحریر خارجی قاچاق کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.
جانشین انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه اقلام کشف شده فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بوده و ارزش ریالی آنها بالغ بر 4 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.