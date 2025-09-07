به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در نشست با اسکندر صیدایی معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی کشور در سیاست‌گذاری، نبود آمار شفاف از میزان واقعی تولید و مصرف در حوزه‌های مهمی مانند برنج است.وی افزود: متأسفانه در برخی از موارد، سیاست‌گذاران به جای استفاده از داده‌های رسمی و علمی مراکز تخصصی همچون مرکز آمار و سازمان نقشه‌برداری، به گزارش‌های غیررسمی و پراکنده تکیه می‌کنند که پیامد آن اتخاذ تصمیم‌های پرهزینه برای دولت و جامعه است.

استاندار گیلان تصریح کرد: تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های دقیق، ضامن موفقیت سیاست‌های اقتصادی است. در صورت اتکای سیاست‌گذاران به اطلاعات صحیح، امکان مدیریت بازارهایی همچون برنج فراهم می‌شود و ابزارهایی نظیر واردات هدفمند می‌تواند نوسانات شدید قیمتی را کنترل کند.

وی همچنین با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در کشور نسبت به سال آبی گذشته گفت: مقایسه آمارها نشان می‌دهد بارش‌ها در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۰ ساله نیز بین ۲ تا ۳ درصد افت داشته که این موضوع زنگ خطری برای منابع آبی کشور است و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان حوزه آب و خاک را دوچندان می‌کند.

در این دیدار، اسکندر صیدایی معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور نیز با بیان اینکه این سازمان بیش از ۷۰ سال سابقه تصویربرداری و رصد تغییرات سرزمینی دارد، اظهار داشت: بهره‌گیری از هواپیماها، کشتی‌های تخصصی، ایستگاه‌های سنجش و تصاویر ماهواره‌ای امکان پایش دقیق تغییرات، از جمله فرونشست زمین را فراهم کرده است.

وی افزود: توسعه پایدار تنها در سایه نهادسازی، رفع انحصار و مشارکت مردمی محقق می‌شود و سازمان نقشه‌برداری با تولید داده‌های معتبر، نقش مهمی در پشتیبانی علمی از سیاست‌گذاری‌ها ایفا می‌کند.

انتهای پیام/