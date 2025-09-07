دستگیری سارقان منازل شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های منزل در شهر شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی افزود: اقدامات اطلاعاتی و پلیسی به مرحله اجرا گذاشته شد و مشخص شد که سارقین با استفاده از خودرو شخصی و پلاک جعلی پس از اطمینان از خالی بودن منزل، اقدام به سرقت اموال با‌ارزش می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه این متهمان را که وارد شهرستان اندیمشک شده بودند، شناسایی و با همکاری ماموران پلیس آگاهی آن شهرستان، آن‌ها را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه این افراد یک قبضه اسلحه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه و دو دستگاه خودرو مورد استفاده در سرقت‌ها را کشف کردند.

حافظی با بیان اینکه این دو سارق در بازجویی‌های پلیسی به ٢٠ فقره سرقت منزل در شهر شیراز اقرار کردند، به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری اموال با‌ارزش مانند طلا، دلار و پول نقد بیش‌از‌اندازه در منزل خودداری نمایند.

