با حضور معاون‌استاندار البرز؛

جلسه ستاد اسکان و آمادگی پناهگاه‌ها در استانداری البرز برگزار شد

جلسه ستاد اسکان و آمادگی پناهگاه‌ها به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز و با حضور هاشمی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، در این نشست ابعاد فنی و اجرایی پیاده‌سازی مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

قدرت اله سیف معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در این جلسه با اشاره به اهمیت تأمین مکان‌های امن و مراکز اسکان اضطراری در مواقع بحران گفت: آمادگی کامل و افزایش سطح تاب‌آوری فیزیکی و اجتماعی در برابر مخاطرات محیطی و انسانی، از اصول مهم مدیریت جوامع است.

سیف همچنین بر ضرورت تبیین و اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل در زمینه پناهگاه‌های شهری و اسکان موقت و اضطراری تأکید کرد و افزود: پیشگیری از خطرات و ارتقای سطح ایمنی عمومی، اقدامی حیاتی در کاهش خسارات و حفظ جان شهروندان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت ساختمان‌ها و تأسیسات ایمن تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به‌ویژه در زمان بحران‌ها، به‌صورت حداکثری استفاده شود تا سطح ایمنی و آرامش شهروندان ارتقا یابد.

