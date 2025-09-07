۲۰ سال حبس و انفصال از خدمت تاوان اختلاس از اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: حکم محکومیت قطعی مجرمان اختلاس کننده از اداره کل منابع طبیعی استان صادر شده که شامل حبس، انفصال از خدمت و جریمه است.
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی،در اینباره اظهار کرد: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجانغربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر یکهزار میلیارد ریال در این اداره کل، تعقیب متهمان و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست مجرمان را صادر کرد.
وی افزود:دادگاه کیفری ۲ ارومیه پس از گذراندن مراحل محاکمه رای اولیه را صادر و پس از اعتراض، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی و رسیدگی مجدد قرار گرفت.
رییس کل دادگستری ادامه داد: ۲ نفر از مجرمان به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۲ برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
عتباتی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد در دستگاه قضایی بدون کوچکترین اغماض در جریان بوده و این دستگاه دست متجاوزان به بیت المال را قطع خواهد کرد.