رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان:
25 هزار و ۸۰۰ نوآموز همدانی در برنامه ملی سنجش ارزیابی شدند
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی همدان از پوشش ۹۸ درصدی سنجش سلامت جسمانی نوآموزان این استان خبر داد و گفت: بیش از ۲۵هزار و ۸۰۰نوآموز در برنامه ملی سنجش در استان مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا از همدان، طیبه محمدی گفت: با فعالیت 23مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به هنگام رشدی – تربیتی در شهرستانها و مناطق تابعه استان، بیش از 25هزار و 800نوآموز در برنامه ملی سنجش مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه سنجش نوآموزان تا پایان شهریورماه نیز ادامه دارد افزود: در برنامه سنجش امسال سنجش سلامت 26 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان پیشبینی شده است سامانه نوبتگیری سنجش به آدرس https://sirat2.medu.ir/login همچنان برای نوبتگیری نوآموزان جامانده فعال است.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: با توجه به آغاز فرآیند ثبتنام دانشآموزان پایه اول، شرکت در برنامه ملی سنجش سلامت، برای ثبتنام در پایه اول ابتدایی الزامی است و بدون دریافت نوبت و طیکردن فرآیند سنجش ثبتنام در مدارس انجام نمی شود.
محمدی تاکید کرد: در این برنامه نوآموزان مورد ارزیابی شنوایی، بینایی، مراقبت سلامت، آمادگی تحصیلی و گفتار قرار میگیرند تا در صورت وجود موارد خاص، از همان ابتدای ورود به نظام آموزشی، خدمات لازم را دریافت کنند. ️