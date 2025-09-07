خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان:

25 هزار و ۸۰۰ نوآموز همدانی در برنامه ملی سنجش ارزیابی شدند

25 هزار و ۸۰۰ نوآموز همدانی در برنامه ملی سنجش ارزیابی شدند
کد خبر : 1683059
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی همدان از پوشش ۹۸ درصدی سنجش سلامت جسمانی نوآموزان این استان خبر داد و گفت: بیش از ۲۵هزار و ۸۰۰نوآموز در برنامه ملی سنجش در استان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا از همدان، طیبه محمدی  گفت: با فعالیت 23مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به هنگام رشدی – تربیتی در شهرستان‌ها و مناطق تابعه استان، بیش از 25هزار و 800نوآموز در برنامه ملی سنجش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه سنجش نوآموزان تا پایان شهریورماه نیز ادامه دارد افزود: در برنامه سنجش امسال سنجش سلامت 26 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان پیش‌بینی شده است سامانه نوبت‌گیری سنجش به آدرس https://sirat2.medu.ir/login  همچنان برای نوبت‌گیری نوآموزان جامانده فعال است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: با توجه به آغاز فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول، شرکت در برنامه ملی سنجش سلامت، برای ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی الزامی است و بدون دریافت نوبت و طی‌کردن فرآیند سنجش ثبت‌نام در مدارس انجام نمی شود.

محمدی تاکید کرد: در این برنامه نوآموزان مورد ارزیابی شنوایی، بینایی، مراقبت سلامت، آمادگی تحصیلی و گفتار قرار می‌گیرند تا در صورت وجود موارد خاص، از همان ابتدای ورود به نظام آموزشی، خدمات لازم را دریافت کنند. ️

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی