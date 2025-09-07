دستگیری کلاهبردار 120 میلیاردی در شهرستان نور

به گزارش ایلنا، سرهنگ نیک پور با اعلام این خبر بیان داشت: در پی وصول یک فقره پرونده از یکی از مراجع قضایی شهرستان نور مبنی بر دستگیری یک محکوم متواری، و تحت تعقیب قضایی با سوابق متعدد کلاهبرداری، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان تحقیقات خود را در راستای شناسایی محل اختفاء و دستگیری متهم آغاز کردند که در بررسی‌های اولیه صورت گرفته، مشخص شد متهم با ترفندهای متقلبانه و روش‌های مختلف فریبکارانه با واگذاری زمین‌هایی که هیچ‌گونه مالکیتی در خصوص ملک نداشته و با اغفال شاکی اقدام به خرید لوازم و قطعات ماشین‌آلات سنگین به ارزش 120 میلیارد ریال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش همه‌جانبه مأموران انتظامی و با اقدامات مؤثر اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی مخفیگاه متهم در حوزه قضایی چمستان بنفشه ده شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ نیک پور بابیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست به‌سادگی فریب افراد غریبه و ناشناس را نخورده و برای خرید ملک یا زمین معرفی‌شده از ادارات مرتبط استعلام مالکیت نمایند از هویت آن‌ها اطمینان حاصل کنند و در صورت موارد مشکوک می‌توانند با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس بگیرند.

