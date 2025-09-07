خبرگزاری کار ایران
دستگیری کلاهبردار 120 میلیاردی در شهرستان نور

سرهنگ نیک پور، ارشد انتظامی شهرستان نور از دستگیری کلاهبردار میلیاردی به ارزش 120 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ  نیک پور  با اعلام این خبر بیان داشت: در پی وصول یک فقره پرونده از یکی از مراجع قضایی شهرستان نور مبنی بر دستگیری یک محکوم متواری، و تحت تعقیب قضایی با سوابق متعدد کلاهبرداری، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان تحقیقات خود را در راستای شناسایی محل اختفاء و دستگیری متهم آغاز کردند که در بررسی‌های اولیه  صورت گرفته، مشخص شد متهم با ترفندهای متقلبانه و روش‌های مختلف فریبکارانه با واگذاری زمین‌هایی که هیچ‌گونه مالکیتی در خصوص ملک نداشته و با اغفال شاکی اقدام به خرید لوازم و قطعات ماشین‌آلات سنگین به ارزش 120 میلیارد ریال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش همه‌جانبه مأموران انتظامی و با اقدامات مؤثر اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی مخفیگاه متهم در حوزه قضایی چمستان بنفشه ده شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ نیک پور بابیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست به‌سادگی فریب افراد غریبه و ناشناس را نخورده و برای خرید ملک یا زمین معرفی‌شده از ادارات مرتبط استعلام مالکیت نمایند از هویت آن‌ها اطمینان حاصل کنند و در صورت موارد مشکوک می‌توانند با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس بگیرند.

انتهای پیام/
