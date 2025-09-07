استاندار لرستان:
پرستاران ستون اصلی نظام سلامت هستند/ضرورت حمایت و قدردانی از پرستاران
استاندار لرستان گفت: نقش پرستاران در کنار سایر تخصصهای پزشکی بیبدیل و حیاتی است و باید توجه ویژهای به مطالبات و شرایط دشوار کاری آنان شود.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه شانزدهم شهریور ماه در دیدار با رئیس کل سازمان نظام پرستاری، پرستاری را یکی از سختترین و زیانآورترین مشاغل عنوان کرد و اظهار داشت: اگر بهترین جراح و متخصص عمل کند اما خدمات پرستاری دقیق و دلسوزانه نباشد، درمان معنایی ندارد. پرستاران مکمل اصلی تیم درمان هستند و بدون حضور و نقشآفرینی آنها، هیچ سیستم پزشکی کارآمد نخواهد بود.
استاندار لرستان با اشاره به فشارهای روحی و جسمی پرستاران افزود: پرستاران هر روز با انواع بیماران و شرایط دشوار مواجهاند و این موضوع تنشهای روحی فراوانی برای آنان به همراه دارد. حتی خانواده درجه یک بیماران هم توان تحمل چنین فشارهایی را ندارند، اما پرستاران ما با عشق، علاقه و فداکاری رسالت خود را انجام میدهند.
وی تأکید کرد: باید نگاه جامعه به پرستاران ارتقا یابد و مسئولان نیز با تمام توان از آنها حمایت کنند. به عنوان نماینده عالی دولت در استان، وظیفه خود میدانم که در کنار پرستاران بایستم و هر اقدامی که برای بهبود شرایط کاری، معیشتی و روحی آنان لازم باشد، انجام دهم. »
شاهرخی با یادآوری رشادتهای کادر درمان در بحرانها، اظهار داشت: در شرایط سخت و بحرانهای اخیر، جامعه پرستاری و پزشکی لرستان قهرمانانه پای کار آمدند و با ایثار و ازخودگذشتگی خدمت کردند. این تلاشها شایسته قدردانی صمیمانه است و ما هرگز فداکاریهای آنان را فراموش نخواهیم کرد.