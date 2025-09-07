معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز خبرداد؛
سامانه هوشمند چراغقرمز در ۶۸ تقاطع فعال میشود
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از اجرای طرح تأمین برق پایدار تقاطعات برای نخستینبار در کشور خبر داد و گفت: تاکنون این اقدام در ۵۳ تقاطع از مجموع ۶۸ تقاطع شهر عملیاتی شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال تمامی تقاطعات شیراز در زمان قطع برق فعال خواهند ماند.
به گزارش ایلنا، محمد فرخزاده از اجرای طرح هوشمندسازی و تأمین برق پایدار تقاطعات با هدف ارتقای انضباط عبور و مرور و جلوگیری از بینظمی در زمان خاموشیهای دورهای خبر داد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، اعلام کرد: هوشمندسازی تقاطعات با هدف کاهش زمان توقف خودروها در چراغقرمز و ارجنهادن به وقت سفر شهروندان، از جمله اقدامات راهبردی مدیریت شهری است.
وی با اشاره به نصب سامانه هوشمند مدیریت بر ۲۷ تقاطع شهر، افزود: پیشبینی میشود کلیه تقاطعات شیراز تا پایان سال جاری به این سامانه مجهز و جایگزین تقاطعات با زمانبندی ثابت شوند.