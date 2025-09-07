به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده از اجرای طرح هوشمندسازی و تأمین برق پایدار تقاطعات با هدف ارتقای انضباط عبور و مرور و جلوگیری از بی‌نظمی در زمان خاموشی‌های دوره‌ای خبر داد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، اعلام کرد: هوشمندسازی تقاطعات با هدف کاهش زمان توقف خودروها در چراغ‌قرمز و ارج‌نهادن به وقت سفر شهروندان، از جمله اقدامات راهبردی مدیریت شهری است.

وی با اشاره به نصب سامانه هوشمند مدیریت بر ۲۷ تقاطع شهر، افزود: پیش‌بینی می‌شود کلیه تقاطعات شیراز تا پایان سال جاری به این سامانه مجهز و جایگزین تقاطعات با زمان‌بندی ثابت شوند.

