معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز خبرداد؛

سامانه هوشمند چراغ‌قرمز در ۶۸ تقاطع فعال می‌شود

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از اجرای طرح تأمین برق پایدار تقاطعات برای نخستین‌بار در کشور خبر داد و گفت: تاکنون این اقدام در ۵۳ تقاطع از مجموع ۶۸ تقاطع شهر عملیاتی شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال تمامی تقاطعات شیراز در زمان قطع برق فعال خواهند ماند.

به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده از اجرای طرح هوشمندسازی و تأمین برق پایدار تقاطعات با هدف ارتقای انضباط عبور و مرور و جلوگیری از بی‌نظمی در زمان خاموشی‌های دوره‌ای خبر داد.  

 معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، اعلام کرد: هوشمندسازی تقاطعات با هدف کاهش زمان توقف خودروها در چراغ‌قرمز و ارج‌نهادن به وقت سفر شهروندان، از جمله اقدامات راهبردی مدیریت شهری است.  

وی با اشاره به نصب سامانه هوشمند مدیریت بر ۲۷ تقاطع شهر، افزود: پیش‌بینی می‌شود کلیه تقاطعات شیراز تا پایان سال جاری به این سامانه مجهز و جایگزین تقاطعات با زمان‌بندی ثابت شوند.  

 

