پنج شناور حامل سوخت قاچاق در آبهای میناب توقیف شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف پنج فروند شناور و دو دستگاه خودروی فعال در زمینه قاچاق سوخت در شهرستان میناب خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف پنج فروند شناور و دو دستگاه خودروی فعال در زمینه قاچاق در شهرستان میناب خبر داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق سازمان یافته سوخت و فرآوردههای نفتی در سطح استان، با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایههای ملی، مأموران پایگاه دریابانی مستقر در این شهرستان موفق شدند ضمن اطلاع از انتقال محمولههای بزرگ سوخت قاچاق در سواحل و خورهای این شهرستان نسبت به مقابله با قاچاقچیان اقدام کنند.
وی ادامه داد: با اجرای این عملیات، مأموران دریابانی پس از گشتزنی مستمر، موفق به توقیف پنج فروند شناور و دو دستگاه خودروی فعال در زمینه قاچاق سوخت شدهاند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به معدوم سازی ۷ هزار و هفتصد متر لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل حوزه استحفاظی شهرستان میناب، تصریح کرد: مأموران با انهدام خطوط اصلی و انشعابات آن ها مسیر انتقال سوخت قاچاق به بستر دریا را قطع کرده اند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: سوختهای کشف شده طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآوردههای نفتی شده و وارد چرخه توزیع قانونی میشود.
وی با اشاره به اینکه قاچاق سازمان یافته سوخت طی سالهای اخیر موجب ضربه سنگین به تولید ملی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، تاکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان مانع از فعالیت قاچاقچیان خواهد شد و با مرتکبان اینگونه جرایم قاطعانه برخورد خواهد کرد.