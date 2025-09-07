انفجار گاز یک منزل مسکونی در ملارد ۱۴ مصدوم داشت

به گزارش ایلنا، محمدی، رئیس اورژانس شهرستان ملارد روز دوشنبه در این باره گفت: در پی انفجار گاز در منطقه سرآسیاب، ۶ مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان شهدای سلامت اعزام شدند.

وی افزود : ۸ نفر هم به صورت حضوری به بیمارستان مراجعه کردند که تا ساعت ۱۰:۳۰ شب، مجموع مصدومان ۱۴ نفر می باشد.

ولی‌زاده، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ملارد هم در این باره اعلام کرد: عملیات جست‌وجوی حادثه‌دیدگان انفجار گاز در خیابان دانش غربی به پایان رسید.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت ،دو نفر از ساکنین زنده از زیر آوار خارج شدند.

بنابر این گزارش در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ و در ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه فوریت های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد، انفجار آپارتمان مسکونی مخابره گردید .

بلافاصله نیروهای ایستگاه عملیاتی شماره شش به محل حادثه اعزام که با توجه به تخریب ساختمان مذکور و آسیب دیدگی ساختمان های مجاور ، چهار ایستگاه جهت کمک در امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

آتش نشانان ضمن رعایت نکات ایمنی ، اقدامات لازم را بعمل آوردند.

از شهروندان درخواست می گردد ضمن استفاده از لوله و اتصالات استاندارد و مرغوب ، لوله کشی گاز را به کارشناسان دارای مجوز سپرده و نیز قبل از استفاده ، حتما از عدم نشت گاز مطمئن شوند. همچنین با بازرسی و نگهداری دوره ای تاسیسات گاز ، نصب حسگرهای نشت گاز ، تهویه مناسب فضاهای بسته، عدم استفاده از وسایل برقی در زمان استشمام بوی گاز و نیز افزایش آگاهی عمومی خطرات گاز شهری، از اتفاقات اینچنینی جلوگیری نمود.

