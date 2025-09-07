خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار گاز یک منزل مسکونی در ملارد ۱۴ مصدوم داشت

انفجار گاز یک منزل مسکونی در ملارد ۱۴ مصدوم داشت
کد خبر : 1682960
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انفجار گاز در خیابان دانش غربی سرآسیاب ملارد ۱۴ نفر مصدوم و به منازل همسایگان خساراتی وارد شد.

به گزارش ایلنا، محمدی، رئیس اورژانس شهرستان ملارد روز دوشنبه در این باره گفت: در پی انفجار گاز در منطقه سرآسیاب، ۶ مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان شهدای سلامت اعزام شدند.

وی افزود : ۸ نفر هم به صورت حضوری به بیمارستان مراجعه کردند که تا ساعت ۱۰:۳۰ شب، مجموع مصدومان ۱۴ نفر می باشد.

ولی‌زاده، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ملارد هم در این باره اعلام کرد: عملیات جست‌وجوی حادثه‌دیدگان انفجار گاز در خیابان دانش غربی به پایان رسید.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت ،دو نفر از ساکنین زنده از زیر آوار خارج شدند.

بنابر این گزارش در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ و در ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه فوریت های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد، انفجار آپارتمان مسکونی مخابره گردید .

بلافاصله نیروهای ایستگاه عملیاتی شماره شش به محل حادثه اعزام که با توجه به تخریب ساختمان مذکور و آسیب دیدگی ساختمان های مجاور ، چهار ایستگاه جهت کمک در امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

آتش نشانان ضمن رعایت نکات ایمنی ، اقدامات لازم را بعمل آوردند.

از شهروندان درخواست می گردد ضمن استفاده از لوله و اتصالات استاندارد و مرغوب ، لوله کشی گاز را به کارشناسان دارای مجوز سپرده و نیز قبل از استفاده ، حتما از عدم نشت گاز مطمئن شوند. همچنین با بازرسی و نگهداری دوره ای تاسیسات گاز ، نصب حسگرهای نشت گاز ، تهویه مناسب فضاهای بسته، عدم استفاده از وسایل برقی در زمان استشمام بوی گاز و نیز افزایش آگاهی عمومی خطرات گاز شهری، از اتفاقات اینچنینی جلوگیری نمود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی