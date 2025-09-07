خبرگزاری کار ایران
ارتفاعات سرپل‌ذهاب کرمانشاه دچار آتش سوزی شد

ارتفاعات سرپل‌ذهاب کرمانشاه دچار آتش سوزی شد
آتش ارتفاعات باریکوان از توابع شهرستان مرزی سرپل‌ذهاب در غرب استان کرمانشاه را فرا گرفت.

به گزارش ایلنا، فرماندار سرپل‌ذهاب روز یکشنبه افزود: این آتش سوزی از شب گذشته در ارتفاعات باریکوان بین شهرستان های سرپل ذهاب و دالاهو (جغرافیای شهرستان سرپل ذهاب) آغاز شده و با توجه به سخت گذر بودن منطقه مهار آن قدری مشکل است. اکنون نیروها کماکان به منظور مهار آتش سوزی حضوری فعال دارند و پای کارند.

میرحسین رحیمی افزود: با مهار کامل آتش میزان مراتع آسیب دیده اعلام خواهد شد ولی نیروها و عوامل امدادی یگان های حفاظت منابع طبیعی و اعضای مدیریت بحران و گروه های مردمی یاوران زاگرس پای کار هستند و در تلاشند تا آتش سوزی را مهار و از پیشروی آن جلوگیری کنند.

او از تمام اهالی منطقه خواست تا از روشن کردن آتش در طبیعت با توجه به پوشش گیاهی منطقه خودداری کرده و نکات ایمنی را را رعایت کنند تا شاهد حوادث جبران ناپذیر به طبیعت و تخریب منطقه نباشیم.

شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت و افزون بر ۴۸ کیلومتر مرز با عراق، هشت دهستان و ۲۲۶ روستا دارد و دارای ۳۱۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی است.

سرپل‌ذهاب ۵۵ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد که از ۵۲ هزار و ۷۰۰ هکتار مزارع کشاورزی سالانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن محصولات زراعی و از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ نیز حدود ۱۴ هزار تن انوع محصولات هر سال برداشت می‌شود.

