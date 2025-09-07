به گزارش ایلنا، فرماندار سرپل‌ذهاب روز یکشنبه افزود: این آتش سوزی از شب گذشته در ارتفاعات باریکوان بین شهرستان های سرپل ذهاب و دالاهو (جغرافیای شهرستان سرپل ذهاب) آغاز شده و با توجه به سخت گذر بودن منطقه مهار آن قدری مشکل است. اکنون نیروها کماکان به منظور مهار آتش سوزی حضوری فعال دارند و پای کارند.

میرحسین رحیمی افزود: با مهار کامل آتش میزان مراتع آسیب دیده اعلام خواهد شد ولی نیروها و عوامل امدادی یگان های حفاظت منابع طبیعی و اعضای مدیریت بحران و گروه های مردمی یاوران زاگرس پای کار هستند و در تلاشند تا آتش سوزی را مهار و از پیشروی آن جلوگیری کنند.

او از تمام اهالی منطقه خواست تا از روشن کردن آتش در طبیعت با توجه به پوشش گیاهی منطقه خودداری کرده و نکات ایمنی را را رعایت کنند تا شاهد حوادث جبران ناپذیر به طبیعت و تخریب منطقه نباشیم.

شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت و افزون بر ۴۸ کیلومتر مرز با عراق، هشت دهستان و ۲۲۶ روستا دارد و دارای ۳۱۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی است.

سرپل‌ذهاب ۵۵ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد که از ۵۲ هزار و ۷۰۰ هکتار مزارع کشاورزی سالانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن محصولات زراعی و از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ نیز حدود ۱۴ هزار تن انوع محصولات هر سال برداشت می‌شود.

