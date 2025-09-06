استاندار ایلام؛
بانکها نباید جوانان را در پیچوخم وام ازدواج و فرزندآوری سرگردان کنند/ مدیران بدون خلاقیت جایگاهی در این ساختار ندارند
احمد کرمی، استاندار ایلام در نشست قرارگاه استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با انتقاد از عملکرد نظام بانکی گفت: مردم از روند پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری ناراضیاند و هیچ بانکی در استان پیشنهادی برای افزایش سرانه این تسهیلات ارائه نداده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی گفت: پرداخت وام به زوجین نباید به گونهای باشد که فرد فرزنددار شود اما هنوز نتواند وام ازدواج خود را دریافت کند. این روند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
کرمی با بیان اینکه سامانه ثبتنام وام ازدواج با سیستم بانکی استان همخوانی ندارد، افزود: این ناهماهنگی باعث نارضایتی مردم شده و بانکها باید پاسخگوی مشکلات باشند.
وی همچنین گفت: بانکهای استان تاکنون هیچ پیشنهادی برای افزایش سرانه وام ازدواج و فرزندآوری به استانداری ندادهاند، در حالیکه انتظار میرود دستگاهها با برنامه و خلاقیت پای کار بیایند.
استاندار ایلام با هشدار به مدیران کمتحرک تأکید کرد: مدیران بدون خلاقیت جایگاهی در ساختار اداری استان ندارند و دستگاهها بدون ارائه برنامه عملیاتی نباید در جلسات حاضر شوند.
وی تاکید کرد از ظرفیت دانشگاهها استفاده شود.