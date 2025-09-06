خبرگزاری کار ایران
تصادف نفتکش با اتوبوس درهمدان یک کشته و7 مصدوم بر جا گذاشت

تصادف نفتکش با اتوبوس درهمدان یک کشته و7 مصدوم بر جا گذاشت
کد خبر : 1682759
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تصادف نفت‌کش و اتوبوس در محور همدان–تهران یک کشته و هفت مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان محمدرضا شکوهی در این خصوص اظهار کرد: این حادثه صبح امروز شنبه ۱۵ شهریور حوالی ساعت ۹ صبح بر اثر برخورد شدید میان یک دستگاه نفت‌کش و اتوبوس مسافربری در محور همدان به تهران رخ داد.

وی ادامه داد: به محض گزارش حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس اورژانس از پایگاه های کوریجان، سه‌راهی ساوه، جورقان و فرهنگیان به همراه تیم‌های درمانی به سرعت به محل اعزام شدند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: در این حادثه هفت نفر از سرنشینان اتوبوس که تبعه کشور عراق بودند دچار مصدومیت و جراحت شدند که بعد از انجام اقدامات درمانی توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان بعثت اعزام شدند.

شکوهی با بیان اینکه در این حادثه راننده اتوبوس به علت شدت آسیب های وارده جان باخته است گفت: علت حادثه توسط عوامل پلیس راه در حال بررسی است.

انتهای پیام/
