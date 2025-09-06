به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود محمدی در آیین بهره‌برداری آزمایشی ایستگاه شهید سلطانی خط ۲ قطار شهری کرج که با حضور وزیر کشور، استاندار البرز، شهردار کرج، نماینده مجلس و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای آغاز دوره ششم مدیریت شهری در سال ۱۴۰۰، رویکرد شورا بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه حمل‌ونقل عمومی متمرکز بود و خوشبختانه امروز شاهد بهره‌برداری از بخش مهمی از خط ۲ مترو هستیم.

وی افزود: غیر از پروژه مترو، در این دوره شاهد راه‌اندازی خط بی‌آرتی با اتوبوس‌های برقی، تکمیل تقاطع‌های بزرگ شهری مانند جمهوری و موذن، و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق کم‌برخوردار بوده‌ایم. همچنین پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی مانند مجموعه مصلای ۸ هزار متری و پارک‌های بزرگ مادر و کودک و سالمندان به سرانجام رسیده یا در آستانه بهره‌برداری هستند.

محمدی با اشاره به نقش تعامل میان دستگاه‌ها گفت: این دستاوردها بدون حمایت استاندار، همراهی مجموعه قضایی و انتظامی استان و تلاش شبانه‌روزی مدیریت شهری و کارشناسان قطار شهری امکان‌پذیر نبود. امروز حلقه‌های اتصال و هماهنگی میان شورا، شهرداری و دستگاه‌های استانی به‌خوبی شکل گرفته است.

رئیس شورای شهر کرج ادامه داد: راه‌اندازی مترو در این مقطع تازه آغاز مسیر است و برنامه‌ریزی شده تا این خط به سمت فردیس، ملارد و کمالشهر نیز امتداد یابد. تکمیل این پروژه‌ها گامی بزرگ در جهت کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

وی در پایان از همه کارگران، کارشناسان و کارکنان سازمان قطار شهری کرج قدردانی کرد و افزود: انتظار چنین روزی سال‌ها وجود داشت و امروز با همت همه تلاشگران محقق شد. این تازه آغاز راه برای تکمیل حمل‌ونقل ریلی در استان البرز است.

انتهای پیام/