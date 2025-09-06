شهردار کلانشهر کرج:
بهرهبرداری ایستگاه شهید سلطانی نشانهای از عزم مدیریت شهری در تکمیل پروژههای نیمهتمام است
شهردار کلانشهر کرج، بهرهبرداری ایستگاه شهید سلطانی را به عنوان یکی از ایستگاههای اصلی خط دو قطار شهری کرج که با حضور وزیر کشور، استاندار البرز و جمعی از مسئولان افتتاح شد، نشانهای از عزم مدیریت شهری برای تکمیل پروژههای نیمهتمام دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مهرداد کیانی، شهردار کرج در حاشیه مراسم بهرهبرداری آزمایشی ایستگاه شهید سلطانی خط دو قطار شهری کرج این افتتاح را نشانهای از عزم مدیریت شهری برای تکمیل پروژههای نیمهتمام دانست.
کیانی اظهار کرد: باعث افتخار است که در دوره ششم مدیریت شهری کرج توانستیم پروژههایی را که سالها بر زمین مانده بود به نتیجه برسانیم. پروژههایی مانند خط اتوبوس تندرو، کنارگذر مهرشهر و ادامه مسیرهایی که بیش از یک دهه متوقف مانده بودند، امروز با همدلی شورا و شهرداری و حمایت مسئولان به سرانجام رسیدهاند.
وی افزود: ایستگاه شهید سلطانی گامی مهم در توسعه حمل و نقل عمومی کرج است و مردم از این پس میتوانند بخشی از مسیر خط دو مترو را مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر این، عملیات اجرایی پروژههای بزرگ دیگری همچون تقاطع شیخآباد تا فرودگاه پیام نیز در حال آغاز است که نقش مهمی در تسهیل تردد و کاهش بار ترافیک خواهد داشت.
شهردار کرج با قدردانی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری اظهار داشت: پیشرفت امروز نتیجه تلاش جمعی، برنامهریزی دقیق و همدلی بین مسئولان بوده است. از همه همکاران و همراهان که برای این پروژه وقت گذاشتند و سختیها را تحمل کردند، تشکر میکنم و امیدوارم شاهد گامهای بلندتر در مسیر توسعه شهری کرج باشیم.
ایستگاه شهید سلطانی خط ۲ قطار شهری کرج امروز با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور، مجتبی عبداللهی استاندار البرز، علی شیرینزاد نماینده کرج فردیس و اشتهارد در مجلس، سردار هداوند فرمانده انتظامی البرز، رئیس و اعضای شورای شهر کرج و جمعی از مدیران شهری و استانی به بهرهبرداری رسید.
بر اساس اعلام شرکت قطار شهری، خط ۲ متروی کرج به طول ۲۷ کیلومتر و شامل ۲۷ ایستگاه است که در نهایت از ایستگاه شهید سلطانی تا گلشهر در مدت ۱۸ دقیقه مسافران را انتقال خواهد داد.