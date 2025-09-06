وزیر کشور:
توسعه حملونقل ریلی ضرورت اجتنابناپذیر برای کشور است
وزیر کشور در حاشیه بهرهبرداری آزمایشی ایستگاه خط ۲ مترو کرج، با تاکید بر لزوم حرکت مدیریت شهری به سمت “انسانمحوری”، گفت: توسعه حملونقل عمومی بهویژه ریلی، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز در آیین بهرهبرداری آزمایشی از ایستگاه شهید سلطانی خط ۲ قطار شهری کرج، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و تقدیر از همه دستاندرکاران اجرای این پروژه، اظهار کرد: استان البرز با عنوان ایران کوچک، جلوهای از همبستگی و همزیستی مسالمتآمیز اقوام و مذاهب مختلف است و نقش مهمی در توسعه ملی بهویژه در حوزه صنعت، انرژی، حملونقل و خدمات دارد.
وی افزود: یکی از مهمترین زیرساختهای پیشرفت هر کشور حملونقل عمومی است. امروز جهان از رویکرد خودرومحوری به سمت انسانمحوری حرکت کرده و وظیفه مدیریت شهری این است که شهروندان با حداقل پیادهروی، دسترسی آسان، ارزان و ایمن به سیستم حملونقل عمومی داشته باشند.
وزیر کشور با بیان اینکه سهم حملونقل ریلی در ایران پایین است، تاکید کرد: براساس شاخصهای توسعه، تقویت حملونقل ریلی در جابجایی انسان و بار از ضرورتهاست، چرا که علاوه بر سرعت و ایمنی، کاهش مصرف سوخت و آسیبهای زیستمحیطی را به همراه دارد.
مومنی درباره ویژگیهای ایستگاه افتتاحشده نیز تصریح کرد: این ایستگاه علاوه بر قرار گرفتن در خط ۲، با فاصله کوتاه حدود ۵۰ متری به خط ۵ متروی تهران متصل میشود که یک مزیت مهم برای شهروندان است. همچنین برنامهریزی شده تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده یک رام قطار جدید به ناوگان کرج اضافه شود.
وی از حمایت دولت در تامین منابع مالی برای توسعه مترو خبر داد و توضیح داد: هفته گذشته با دستور رئیسجمهور و پیگیری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ۳۳۰ میلیون دلار اعتبار برای خرید قطارها مصوب شد که ۳۳ میلیون دلار آن به عنوان پیشپرداخت پرداخت شده است. امیدواریم با این اقدام شاهد تسریع در توسعه خطوط و افزایش کیفیت خدمات مترو باشیم.
وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: توسعه حملونقل عمومی، بهویژه ریلی، یک انتخاب میان گزینههای مختلف نیست؛ بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده مدیریت شهری و کاهش مشکلات زیستمحیطی، انرژی و ترافیک است.