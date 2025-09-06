به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی در جلسه هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی اراک، افزود: در فرایند برگزاری این رویداد باید با دقت و با بهره‌مندی از امکانات موجود و توانمندی‌ها در حوزه‌های مختلف، نسبت به برگزاری برنامه‌های متنوع اقدام کرد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر به درستی از ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های اراک استفاده شود، درآمد قابل توجهی در صنعت گردشگری به دست می‌آید که برای تحقق این هدف لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی، این ظرفیت عظیم را به یکی از قطب‌های گردشگری و فرهنگی کشور تبدیل کنیم.

فرماندار شهرستان اراک به اهمیت رسانه در معرفی هفته فرهنگی اراک به عنوان یک رویداد بزرگ استانی اشاره کرده و اظهار داشت: 30 درصد تمرکز در این هفته بر روی رسانه گذاشته شود. هر چند معتقدیم برای رسانه هر چقدر هزینه شود، باز هم کم است.

حاج‌علی‌بیگی تصریح کرد: هفته فرهنگی شهرستان اراک باید از طریق رسانه‌های مختلف و ازجمله تلویزیون ملی انعکاس ملی پیدا کند. رسانه تنها نباید شبکه صداوسیمای آفتاب باشد، تنها این ظرفیت استانی برای معرفی ظرفیت‌های اراک کافی نیست و باید از ظرفیت شبکه ملی و سراسری استفاده شود.

وی بیان داشت: فرهنگ جاده و اقتصاد جاده نیز در این رویداد باید مورد اهتمام قرار گیرد تا از این ظرفیت و تردد میلیونی در جاده‌های استان استفاده شود. باید گردهمایی بزرگان در هفته فرهنگی اراک پیش‌بینی شود چرا که این موضوع کمک می‌کند تا بتوانیم انعکاس و ضریب خبری بالاتری را داشته باشیم.

فرماندار شهرستان اراک تأکید کرد: لازم است هماهنگی‌های لازم برای صدور پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای هفته فرهنگی اراک مورد توجه قرار گیرد. برای اهمیت دادن به هفته فرهنگی اراک، لازم است دبیر ملی یونسکو که در ایران مستقر است به مراسم دعوت شود.

ایجاد حس تعلق خاطر شهروندان مهمترین اهداف برگزاری هفته‌های فرهنگی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی نیز در این جسله گفت: ایجاد حس تعلق خاطر شهروندان و معرفی هر چه بیشتر ظرفیت‌های مختلف شهرستان‌ها مهمترین اهداف برگزاری هفته‌های فرهنگی است. این موضوع باید در هفته فرهنگی شهرستان اراک نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمود مرادی نراقی افزود: علاقه به سرزمین در نهایت به کشور بازمی‌گرد. آنچه امروز به آن نیاز داریم، انسجام و وحدت ملی است. در این راستا اگر قرار باشد هفته فرهنگی برگزار شود، شاه بیت آن ایجاد، حس علاقه به وطن است. موضوعی که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

وی ادامه داد: باید ظرفیت فرهنگی، طبیعی، علمی و فقاهت اراک در هفته فرهنگی برجسته‌سازی شود. شهر اراک صنعتی است که این ویژگی مطلوب است و می‌تواند یک برند باشد، اما باید از صنعتی بودن اراک عبور کرده و یک نگاه فراصنعتی از این خطه ایجاد کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی به ظرفیت‌های شهر اراک اشاره کرده و اظهار داشت: اراک جزء معدود شهرهای جهان است که در کنار آن تالاب وجود دارد. در این راستا باید در هفته فرهنگی اراک به ظرفیت تالاب میقان پرداخته شود.

مرادی نراقی به ظرفیت زیستگاه طبیعی و حیات‌وحش هفتادقله اراک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: نباید از ظرفیت هفتادقله اراک به عنوان یک زیستگاه طبیعی حیات‌وحش عبور کرد. در این راستا باید برای معرفی این منطقه به عنوان یک زیستگاه طبیعی ارزشمند توجه شود.

هفته فرهنگی اراک از 28 مهر ماه تا 4 آبان ماه برگزار می‌شود.

