استاندار مرکزی:
پیگیریهای مؤثر در راستای جذب نیروهای انسانی کارآمد اجرایی شود
معرفی دستگاههای اجرایی برگزیده در جشنواره شهید رجایی استان مرکزی
استاندار مرکزی گفت: کمبود نیروی انسانی در اغلب دستگاههای اجرایی وجود دارد. در این راستا باید پیگیریهای ویژه و مؤثر در راستای جذب نیروهای انسانی کارآمد اجرایی شود و دستگاههای اجرایی نیز باید در این رابطه همکاریهای لازم را داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان مرکزی، افزود: محدودیتهایی از جمله موضوع تأمین اعتبار در دستگاهها برای جذب نیروی انسانی وجود دارد، اما باید برای رفع این خلاء با استفاده از راهکارهای مناسب اقدام شود.
وی ادامه داد: از یک سو باید شرایط و عدالت برای جذب نیروهای انسانی کارآمد در نظر گرفته شود. همچنین از سوی دیگر نیاز است نیروهای انسانی به کار گرفته شده تحت آموزشهای مناسب قرار بگیرد تا کارآمدی که مورد توجه است به طور کامل حاصل شود.
استاندار مرکزی در بخشی دیگری از سخنان خود در خصوص جشنواره شهید رجایی و کسب رتبه دستگاههای استان بر اساس اولویتهای تعیین شده، اظهار داشت: برآیند تمامی موارد در این جشنواره ارزیابی دستگاههای اجرایی است که مورد رصد قرار میگیرد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: لیست دستگاههای اجرایی رتبهدار و همچنین دستگاههای اجرایی که رتبهای کسب نکردهاند به صورت کامل تهیه شود و ضمن انتشار در استان به سازمان مربوطه هریک از دستگاهها نیز ارسال گردد. باید عملکرد دستگاهها برای جامعه و سازمان مربوطه مشخص شود.
وی بیان داشت: رتبه دستگاههای اجرایی باید در یک لیست تهیه گردد و در کنار انتشار در فضای عمومی جهت اطلاعرسانی به مردم به سازمان مربوطه هر دستگاه اجرایی نیز ارسال شود تا وضعیت دستگاه استانی به اطلاع سازمان مربوطه رسانده شود.
استانداری مرکزی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی که در حوزههای مختلف کمکاری داشتهاند باید روند را اصلاح در پیش گیرند و نسبت به ثبت عملکرد مطلوبتر اقدامات مؤثرتری داشته باشند تا با اقداماتی که انجام میدهند، سال آینده جایگاه مناسبتری را در جشنواره شهید رجایی کسب کنند.
در پایان این جلسه، دستگاههای اجرایی برگزیده استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی در 6 گروه معرفی شدند که شامل شرکت گاز، ادارهکل آموزش فنیوحرفهای، ادارهکل دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، ادارهکل ثبت احوال و ادارهکل امور اقتصاد و دارایی است.
همچنین در بخش جانبی این جشنواره با موضوع استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری و با موضوع مشارکتهای عمومی و مردمیسازی دولت ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی به عنوان دستگاههای اجرایی برتر معرفی شدند.