برای برچیده شدن مدارس سنگی از ظرفیت مردم محوری استفاده شود/ بهره برداری از جایگزین ۱۶۳ مدرسه کانکسی استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه پانزدهم شهریور ماه در جلسه نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی اظهار داشت: حجم کار در زمینه مدارس تخریبی و سنگی در استان زیاد است و بر همین اساس باید از ظرفیت‌های ویژه‌ای همچون مردم محوری در اجرای پروژه ها، مشارکت خیرین و جذب منابع مسولیت اجتماعی استفاده کرد.

وی ادامه داد: برای برچیده شدن ۷۰ مدرسه سنگی در استان باید متفاوت‌تر از ۹ ماه گذشته عمل کنید و طی هفته آینده لیست کامل اسامی و جزییات این پروژه ها، مورد بررسی قرار بگیرد.

استاندار لرستان تصریح کرد: جذب منابع مسولیت اجتماعی نیز در این زمینه مدنظر دستگاه‌های مربوطه باشد.

شاهرخی گفت: از این تعداد مدرسه ۵۲ پروژه توسط بسیج سازندگی استان اجرا می‌شود و پیگیری لازم برای جذب ۷۵ میلیارد تومان اعتبار ملی لازم برای اجرای این پروژه ها، باید انجام شود.

وی افزود: تعهد، علاقه و پشتکار سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان و بسیج سازندگی استان برای اجرای این طرح‌ها باید قدردانی کرد.

وی ادامه داد: ۱۶ مدرسه سنگی دیگر نیز توسط بنیاد برکت تقبل شده و ۲ مدرسه دیگر نیز به علت مشکل زمین و جانمایی تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند که طی هفته جاری تعیین تکلیف خواهند شد.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۷۰ مدرسه کانکسی استان ۱۶۳ مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره برداری می‌رسد و مابقی نیز تا ۱۵ مهرماه تکمیل و افتتاح می‌شوند. .

شاهرخی اظهارداشت: ۱۵ مدرسه تخریبی با ۱۳۲ کلاس درس در استان وجود دارد که باید پیگیری‌های لازم برای تامین اعتبار و اجرای آن‌ها از طریق هلدینگ‌های بزرگ از جمله خلیج فارس و…صورت بگیرد.

وی افزود: در خصوص مدارس با تراکم بالای ۳۵ نفر که ۲۱۶ کلاس درس هستند هم باید مواردی همچون جابجایی کلاس ها، تقسیم‌بندی دانش آموزان و…تا پیش از آغاز سال تحصیلی انجام شود.

استاندار لرستان ادامه داد: ۶۴ مدرسه با ۳۵۹ کلاس درس در حال ساخت در سطح استان وجود دارد که میزان پیشرفت این طرح‌ها نیز باید به دقت و سرعت احصا شود تا روند ساخت آن‌ها تسریع گردد.

