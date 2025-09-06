شکایت دادستانی یاسوج از دست اندرکاران سریال سووشون

به گزارش ایلنا از یاسوج، سید وحید موسویان در واکنش به پخش محتوای توهین‌آمیز نسبت به قومیت لُر در سریال نمایش خانگی سووشون، از تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به این موضوع خبرداد.

وی ضمن تأکید بر پاسداشت حقوق اقوام ایرانی و ضرورت حفظ وحدت و آرامش اجتماعی، از مردم خواست که از هرگونه تنش و اقدامات خودسرانه پرهیز کنند.

دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توهین به قوم لُر در این سریال خانگی را براساس ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی جرم دانست و افزود: توهین یا تحقیر نسبت به اقوام ایرانی، ادیان رسمی و مذاهب کشور به موجب قانون قابل پیگیری است.

موسویان با اشاره به اصول قانون اساسی و قوانین حوزه صیانت از حقوق عامه، تصریح کرد: اقدام مجرمانه مربوط به این موضوع برای رسیدگی به دادستانی کل کشور اعلام شده و تدابیر لازم از طریق مراجع قضایی اتخاذ خواهد شد.

وی بر اهمیت صیانت از فرهنگ، کرامت و شأن اقوام ایرانی تأکید و اظهارداشت: احترام به تنوع فرهنگی، وحدت ملی و آرامش اجتماعی، از مهم‌ترین اصول در اداره امور کشور است.

موسویان از شهروندان و قوم شریف لُر خواست که در چنین موضوعاتی به قوانین و حاکمیت قانونی اعتماد کرده و از هرگونه اقدامات هیجانی و تنش‌زا که موجب تشدید فضای ملتهب اجتماعی و فراهم‌شدن زمینه سوءاستفاده معاندین می‌شود، خودداری کنند.

وی تأکید کرد که تمامی موضوعات اجتماعی و فرهنگی در کشور، راه‌حل‌های قانونی دارند و مردم باید به دور از قضاوت‌های زودهنگام و اقدامات خودسرانه، حل این مسئله را به مراجع قضایی بسپارند.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت این موضوع را پیگیری کرده و به مطالبات قانونی مردم پاسخ خواهد داد.

