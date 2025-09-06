به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، افزود: در این مقطع باید هر چه سریعتر پروژه‌های ملی و استانی و طرح‌هایی که در جداول جا می‌گیرد، توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرای به دستگاه‌های ملی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس به مجلس اعلام شود.

وی با تأکید بر اینکه باید در راستای تدوین فرایندهای بودجه‌ای جلسات فوری‌تری برگزار شود، ادامه داد: استان مرکزی به هر دلیل در سوابق بودجه‌ای، جداول بودجه، ردیف‌های ملی و استانی وضعیت مناسبی ندارد. باید تلاش شود تا با فرصت محدود به نتایج خوبی رسید، زیرا هنگامی که لایحه به مجلس برسد اقدامات سخت می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به فقدان بسیاری از مصادیق در جداول بودجه‌ای اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: برخی جداولی که در بودجه سال جاری آمده، بسیاری از مصادیق در آن نیست و این موضوع باعث از دست دادن فرصت‌ها می‌شود.

ابراهیمی بر ضرورت اقدامات مسئولان و مدیران ارشد استان مرکزی در جذب اعتبارات تأکید داشته و تصریح کرد: رؤسای دستگاه‌های اجرایی این استان باید در جذب منابع و اعتبار ردیف‌های در اختیار دستگاه‌های ملی تلاش مضاعفی به کار گیرند و فرصت‌های خوبی را برای استان به دست آورند.

وی به شاخص‌های بودجه‌گیری برای کلانشهرها اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: اراک نام کلانشهر را یدک می‌کشد اما هیچکدام از فرصت‌های پیشنهادی در ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه را نمی‌گیرد. در این راستا باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا بتوان از فرصت‌های موجود استفاده کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: بر اساس گزارش اخیر اعلام شده در کشور، استان مرکزی جزء استان‌های با تورم و هزینه بالای زندگی است. این موضوع دلایل مختلفی دارد که به این دولت برنمی‌گردد و به صورت سنواتی این شرایط ایجاد شده است.

ابراهیمی به راهکارهایی که می‌توان در این خصوص ارائه داد و آنها را اجرایی کرد اشاره کرده و ابراز داشت: نیاز است اقدامات لازم برای تعدیل نرخ تورم، گشایش کسب‌وکارها و اقتصاد در استان مرکزی، به ویژه کارکرد و کاربرد بسته‌های حمایتی دولت در صنایع و واحدهای تولیدی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: بیشتر بخش‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی استان مرکزی دچار مشکل هستند و با توجه به گرانی‌ها و تورم موجود، هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته است. در این راستا باید تدابیری اندیشیده شود تا بسته‌های حمایتی دولت در اختیار این بخش‌ها قرار گیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به موضوع مصوبه دولت در خصوص جنگ 12 روزه اشاره داشته و گفت: دولت مصوبه‌ای برای گشایش امور اقتصادی واحدهای صنعتی در جنگ 12 روزه داشته که یا درست اجرایی نمی‌شود و یا دارای اشکالاتی است که باید برطرف شود.

ابراهیمی افزود: تصمیمات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، نقشه راه این استان است. در این راستا کارگروه‌های ذیل این شورا باید فعال‌تر باشند و موضوعات را به ترتیب اولویت دسته‌بندی کنند تا تا خوراک درست و حساب شده‌ای برای اتخاذ تصمیمات در این شورا ارائه شود.

عدم توجه به پسماندهای صنعتی به معنی رهاسازی آنها در طبیعت است

استاندار مرکزی به موضوع ساماندهی پسماندهای صنعتی و ویژه در استان اشاره کرده و گفت: باید بر روی پسماندهای صنعتی و ویژه استان مرکزی و ساماندهی آنها اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد. عدم توجه به این موضوع، به معنی رهاسازی این پسماندهای خطرناک در طبیعت است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: مکان فعلی دفن پسماندهای ویژه استان مرکزی از گذشته و بدون فرایندهای مطالعاتی ایجاد شده است. در این راستا باید مکان دیگری با اقدامات مطالعاتی و شرایط ویژه انتخاب شود که آبهای سطحی را آلوده نکند.

وی بر ضرورت تعیین تکلیف مکان فعلی دفن پسماندهای صنعتی و ویژه استان مرکزی تأکید کرده و ادامه داد: مکان پیشین دفن این زباله‌ها باید تعیین تکلیف شود و اقدامی بر روی آن صورت گیرد. البته قرار گرفتن در مکان جدید یک گام است که پس از آن می‌توان برای مکان پیشین هم تصمیم‌گیری کرد.

استاندار مرکزی اظهار داشت: مکان دفن پسماندهای صنعتی و ویژه نیاز به حساسیت خاص دارد و در هر جایی نمی‌توان اقدام به دفن این نوع پسماند کرد. به علت تعدد و تنوع صنایع و واحدهای تولیدی موجود در استان مرکزی، نیاز است چند مکان برای پسماندهای صنعتی و ویژه ایجاد شود.

زندیه‌وکیلی به موضوع مناسب‌سازی معابر شهری اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: مناسب‌سازی معابر شهری در نقاط مختلف استان مرکزی باید جدی گرفته شود و کارگروه مناسب‌سازی فعال‌تر شود. در این راستا شهرداری‌ها باید با جدیت پای کار باشند و رویکردهای تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته شود.

وی بیان داشت: نیاز است در بحث مناسب‌سازی نظارت جدی صورت گیرد و خواسته به حق جامعه معلولین محقق شود. در ساخت‌وسازهای جدید پذیرفته نیست که مناسب‌سازی مورد توجه قرار نگیرد و نهادهای متولی از جمله نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

استاندار مرکزی به موضوع طرح‌های جامع شهری اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: طرح‌های جامع سرنوشت یک شهر محسوب می‌شوند که باید از ابتدا تمام نیازها در این طرح‌ها دیده شود. بنابراین باید در راستای تدوین و تصویب طرح‌های مذکور تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اعتبار بین فصول هزینه‌ای سال 1404 بین 21 دستگاه‌ اجرایی این استان توزیع و 6 دستور کار بررسی شد. در این جلسه کلیات طرح زیربنایی، طرح دفن پسماند و شرکت صنعتی کاوه، طرح هادی شهر غرق‌آباد، اعتبار مدیریت بحران، 5 درصد اعتبارات مسئولیت اجرایی برای آموزش فنی و حرفه‌ای، تسریع در اولویت‌های پژوهشی استان، تصویب شد.

