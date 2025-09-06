خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار سلسله؛

ساختار تعاونی‌ها می‌توانند یک سرمایه‌گذاری مطمئن برای شهرستان‌ها ایجاد کند

ساختار تعاونی‌ها می‌توانند یک سرمایه‌گذاری مطمئن برای شهرستان‌ها ایجاد کند
کد خبر : 1682704
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار سلسله گفت: ساختار تعاونی‌ها می‌توانند یک سرمایه‌گذاری مطمئن برای شهرستان‌ها ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مریم ملکی امروز شنبه در مراسم افتتاح درمانگاه عمومی این شهرستان که به‌صورت تعاونی و به مناسبت هفته تعاون انجام شد، بیان کرد: تعاونی‌ها یک سرمایه اجتماعی را می‌سازند و این سرمایه، یک روایت مشترک آینده و چشم‌انداز را ایجاد می‌کند و در چنین بستری کارهای جمعی شکل می‌گیرد. 

وی اضافه کرد: تعاونی‌ها، توانمندسازی فرد را در قالب اجتماع ایجاد کرده و باعث می‌شود افراد بتوانند با مهارت، سرمایه و اهداف متفاوت در کنار یکدیگر یک کل متوازن را ایجاد کنند است. 

ملکی خاطرنشان کرد: اینکه سازکارهای اجرایی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا چه اندازه می‌تواند به توانمندسازی تعاونی‌ها منجر شود یک پرسش اساسی در شهرستان سلسله است، سرمایه‌گذارها و کارآفرینان محلی به ۳ عنصر دسترسی به موقع به تسهیلات، پشتیبانی‌ها و آموزش‌های حقوقی برای ایجاد تعاونی‌های پایدار و توجه به زنجیره ارزش تعاونی‌ها است. 

وی تصریح کرد: اگر سرمایه‌ها به موقع در دسترس تعاونی‌هایی که در حال شروع به کار هستند قرار گیرد می‌تواند موجب امید آفرینی در جامعه شود؛ نباید تسهیلات کوتاه مدت و پراکنده باشد و ساختار تعاونی‌ها می‌توانند یک سرمایه‌گذاری مطمئن برای شهرستان‌ها ایجاد کند. 

فرماندار سلسله یادآور شد: قوانین و تسهیلات وزارت تعاون باید پایدار باشد و همچنین فرهنگسازی شود تا مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند با استفاده از تسهیلات وزارت تعاون کارهای بزرگی را در شهرستان‌ها کوچک انجام دهند. 

وی عنوان کرد: سلسله یک شهرستان محلی بوده و این ظرفیت محلی و خانوادگی می‌تواند ضامن سرمایه‌گذاری در این شهرستان باشد و امیدواریم در حوزه پنل‌های خورشیدی، زعفران و… توجه بیشتری به این شهرستان شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی