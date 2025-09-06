فرماندار سلسله؛
فرماندار سلسله گفت: ساختار تعاونیها میتوانند یک سرمایهگذاری مطمئن برای شهرستانها ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مریم ملکی امروز شنبه در مراسم افتتاح درمانگاه عمومی این شهرستان که بهصورت تعاونی و به مناسبت هفته تعاون انجام شد، بیان کرد: تعاونیها یک سرمایه اجتماعی را میسازند و این سرمایه، یک روایت مشترک آینده و چشمانداز را ایجاد میکند و در چنین بستری کارهای جمعی شکل میگیرد.
وی اضافه کرد: تعاونیها، توانمندسازی فرد را در قالب اجتماع ایجاد کرده و باعث میشود افراد بتوانند با مهارت، سرمایه و اهداف متفاوت در کنار یکدیگر یک کل متوازن را ایجاد کنند است.
ملکی خاطرنشان کرد: اینکه سازکارهای اجرایی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا چه اندازه میتواند به توانمندسازی تعاونیها منجر شود یک پرسش اساسی در شهرستان سلسله است، سرمایهگذارها و کارآفرینان محلی به ۳ عنصر دسترسی به موقع به تسهیلات، پشتیبانیها و آموزشهای حقوقی برای ایجاد تعاونیهای پایدار و توجه به زنجیره ارزش تعاونیها است.
وی تصریح کرد: اگر سرمایهها به موقع در دسترس تعاونیهایی که در حال شروع به کار هستند قرار گیرد میتواند موجب امید آفرینی در جامعه شود؛ نباید تسهیلات کوتاه مدت و پراکنده باشد و ساختار تعاونیها میتوانند یک سرمایهگذاری مطمئن برای شهرستانها ایجاد کند.
فرماندار سلسله یادآور شد: قوانین و تسهیلات وزارت تعاون باید پایدار باشد و همچنین فرهنگسازی شود تا مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند با استفاده از تسهیلات وزارت تعاون کارهای بزرگی را در شهرستانها کوچک انجام دهند.
وی عنوان کرد: سلسله یک شهرستان محلی بوده و این ظرفیت محلی و خانوادگی میتواند ضامن سرمایهگذاری در این شهرستان باشد و امیدواریم در حوزه پنلهای خورشیدی، زعفران و… توجه بیشتری به این شهرستان شود.