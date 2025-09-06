در دیدار سفیر ازبکستان با استاندار فارس مطرح شد؛
لغو کامل روادید برای ایرانی ها در دستور کار دولت ازبکستان است
استاندار فارس با ابراز خرسندی از حضور مجدد سفیر ازبکستان در شیراز، از دریافت دعوتنامه رسمی برای سفر به ازبکستان قدردانی کرد و گفت: مقدمات این سفر با همراهی مسئولان استان برنامهریزی میشود.
حسینعلی امیری در دیدار با فرالدین نصریف، سفیر ازبکستان در ایران، افزود: هیئتی متشکل از نمایندگان بخشهای دولتی، خصوصی، دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی در این سفر حضور خواهند داشت تا زمینههای همکاری را بهصورت عملیاتی دنبال کنند.
امیری در این دیدار که همزمان با اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در ایران انجام شد بر توسعه همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و ترانزیت منطقهای تاکید کرد.
استاندار فارس با اشاره به توانمندیهای استان در تولید مصالح ساختمانی نظیر کاشی و سرامیک و همچنین محصولات کشاورزی از جمله خرما و پسته، عنوان کرد: استان فارس آمادگی دارد نقش فعالی در تأمین نیازهای وارداتی ازبکستان ایفا کند.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و زیرساختهای حملونقل موجود، ایران را گزینهای امن، اقتصادی و راهبردی برای انتقال کالاهای ازبکستان به بازارهای جهانی دانست.
در حوزه گردشگری، امیری با اشاره به لغو روادید برای گردشگران ازبکستان توسط دولت ایران، اظهار داشت که انتظار میرود اقدام مشابهی برای گردشگران ایرانی نیز صورت گیرد.
وی همچنین به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان مردم استان فارس و شهرهای سمرقند و بخارا اشاره کرد و بر ضرورت تسهیل رفتوآمد گردشگران و تقویت ارتباطات مردمی تأکید کرد.
سفیر ازبکستان در ایران نیز در این دیدار از آمادگی کشورش برای توسعه همهجانبه روابط با ایران، بهویژه استان فارس، سخن گفت.
فرالدین نصریف با اشاره به فعالسازی فرایند دریافت ویزای الکترونیکی برای گردشگران ایرانی، ابراز امیدواری کرد و افزود: اقدامات لازم برای لغو کامل روادید برای شهروندان ایرانی در دستور کار دولت ازبکستان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: برقراری روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی با استان فارس در چارچوبی نو و خارج از مناسبات صرفاً سیاسی، شایسته توجه است.
در این دیدار مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با اشاره به روابط دیپلماتیک ایران و ازبکستان، ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیتهای اقتصادی استان فارس و تأکید استاندار بر توسعه روابط با کشورهای حوزه ایران فرهنگی، ازبکستان بهعنوان یکی از کشورهای هدف برای مراودات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و شاهد گسترش روابط میان استان فارس و این کشور باشیم.