افتتاح چهار طرح تعاونی به ارزش ۶۸ میلیارد تومان در لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز شنبه پانزدهم شهریور ماه در حاشیه مراسم بهره برداری از طرحهای تعاونی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شاخص‌های آموزش و بهداشت ۲ محور کلیدی در مسیر توسعه پایدار هستند.

وی با اشاره به ماهیت پروژه‌های درمانی افتتاح شده افزود: این مجموعه‌ها را نه تنها یک تعاونی بلکه باید یک تعاونی دانش‌بنیان نامید چراکه مبتنی بر دانش حوزه سلامت و محوریت بهداشت و درمان شکل گرفته اند.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بر حمایت همه‌جانبه از این طرح‌ها تاکید کرد و افزود: طرح سرشماری و پایش تمام تعاونی‌های شهرستان نیز به‌زودی آغاز می‌شود تا شناسایی و راستی‌آزمایی دقیقی صورت گیرد.

توصیفیان در ادامه بیان کرد: در این راستا ۲ مرکز درمانی پیشرفته با نام‌های «نورا» و «آبان» در شهرستان‌های خرم آباد و سلسله افتتاح شد که برای هر کدام از این مراکز ۱۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مجموعه درمانی «آبان» در سلسله شامل بخش‌های مختلفی از جمله داروخانه، مرکز پزشکی عمومی و تخصصی و مرکز لیزر می‌باشد و به عنوان یکی از تعاونی‌های حوزه بهداشت و درمان، با همکاری و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: این مرکز فعالیت خود را با حدود ۱۳ نفر آغاز کرده و طبق قول مساعد موسسان پس از تکمیل و توسعه، ظرفیت افزایش اشتغال تا ۵۰ نفر را خواهد داشت که این امر نشان‌دهنده نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار می‌باشد.

وی اظهار کرد: شرکت تعاونی «نورا درمان افلاک» خرم آباد نیز با موضوع فعالیت خدمات بهداشتی درمانی همچون پوست، مو، لیزر، پزشک عمومی و اورژانس با سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد تومان و اشتغال ۲۰ نفر، دیگر طرح بهره برداری شده در حوزه بهداشت و درمان بود.

توصفیان افزود: امروز همچنین دبیرستانه دخترانه «ایران من» در ۲ مقطع متوسطه اول و دوم در سه رشته نظری، در شهرستان دلفان و با سرمایه‌گذاری ۲۹ میلیارد تومانی افتتاح شد تا شرایط جذب ۲۰نفر نیروی حق التدریس بیمه شده آموزش و پرورش برای تعلیم و تربیت ۲۱۰ دانش آموز فراهم شود.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: همچنین یک واحد نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی شماره ۲ در حوزه دوره چگنی با سه میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال هفت نفر آغاز به کار کرد.

