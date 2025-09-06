مدیر کل کار استان خبر داد؛
افتتاح چهار طرح تعاونی به ارزش ۶۸ میلیارد تومان در لرستان
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان از افتتاح چهار طرح تعاونی به ارزش ۶۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۰۰ نفره همزمان با هفته تعاون در شهرستانهای خرمآباد، سلسله ، دلفان و دوره چگنی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز شنبه پانزدهم شهریور ماه در حاشیه مراسم بهره برداری از طرحهای تعاونی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شاخصهای آموزش و بهداشت ۲ محور کلیدی در مسیر توسعه پایدار هستند.
وی با اشاره به ماهیت پروژههای درمانی افتتاح شده افزود: این مجموعهها را نه تنها یک تعاونی بلکه باید یک تعاونی دانشبنیان نامید چراکه مبتنی بر دانش حوزه سلامت و محوریت بهداشت و درمان شکل گرفته اند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بر حمایت همهجانبه از این طرحها تاکید کرد و افزود: طرح سرشماری و پایش تمام تعاونیهای شهرستان نیز بهزودی آغاز میشود تا شناسایی و راستیآزمایی دقیقی صورت گیرد.
توصیفیان در ادامه بیان کرد: در این راستا ۲ مرکز درمانی پیشرفته با نامهای «نورا» و «آبان» در شهرستانهای خرم آباد و سلسله افتتاح شد که برای هر کدام از این مراکز ۱۸ میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مجموعه درمانی «آبان» در سلسله شامل بخشهای مختلفی از جمله داروخانه، مرکز پزشکی عمومی و تخصصی و مرکز لیزر میباشد و به عنوان یکی از تعاونیهای حوزه بهداشت و درمان، با همکاری و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت خود را آغاز کرده است.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: این مرکز فعالیت خود را با حدود ۱۳ نفر آغاز کرده و طبق قول مساعد موسسان پس از تکمیل و توسعه، ظرفیت افزایش اشتغال تا ۵۰ نفر را خواهد داشت که این امر نشاندهنده نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال پایدار میباشد.
وی اظهار کرد: شرکت تعاونی «نورا درمان افلاک» خرم آباد نیز با موضوع فعالیت خدمات بهداشتی درمانی همچون پوست، مو، لیزر، پزشک عمومی و اورژانس با سرمایهگذاری ۱۸ میلیارد تومان و اشتغال ۲۰ نفر، دیگر طرح بهره برداری شده در حوزه بهداشت و درمان بود.
توصفیان افزود: امروز همچنین دبیرستانه دخترانه «ایران من» در ۲ مقطع متوسطه اول و دوم در سه رشته نظری، در شهرستان دلفان و با سرمایهگذاری ۲۹ میلیارد تومانی افتتاح شد تا شرایط جذب ۲۰نفر نیروی حق التدریس بیمه شده آموزش و پرورش برای تعلیم و تربیت ۲۱۰ دانش آموز فراهم شود.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: همچنین یک واحد نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی شماره ۲ در حوزه دوره چگنی با سه میلیارد تومان سرمایهگذاری و اشتغال هفت نفر آغاز به کار کرد.