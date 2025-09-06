لزوم توجه به اشتغال زنان در قالب طرحهای تعاونی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید رضا سلامتی امروز شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی تعاونی‌های شهرستان و یک تعاونی آموزشی که با حضور داوود عبادی مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت کار، احمد توصیفیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: در شهرستان دلفان چندان به موضوع به‌کارگیری بانوان در حوزه مدیریتی توجه نشده و استفاده از ظرفیت بانوان در شهرستان می‌تواند مفید باشد.

وی افزود: با اقداماتی که انجام‌شده، شهرستان دلفان در مسیر رشد قرار گرفته و در حوزه اشتغال، زیرساخت‌ها و… می‌توانیم به سایر شهرستان‌ها برسیم که نیازمند توجه بیشتر است.

فرماندار دلفان با بیان اینکه تعاونی‌ها در حوزه اشتغالزایی و توسعه واحدهای تولیدی می‌توانند مفید باشند، تاکید کرد: تعاونی آموزشی شهرستان، با سرمایه ۲۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۵ نفر توسط تعاونی و ۲۰ نفر حق‌التدریس بیمه شده توسط آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: این تعاونی دارای ۷ عضو بوده و ۳ میلیارد تومان تسهیلات مصوب دارد، همچنین دارای دو دبیرستان متوسطه اول و دوم با مجموع ۲۱۰ دانش‌آموز در رشته‌های انسانی و تجربی است.

