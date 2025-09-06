فرماندار دلفان تاکید کرد؛
لزوم توجه به اشتغال زنان در قالب طرحهای تعاونی
فرماندار دلفان با اشاره به اشتغالزایی و توسعه واحدهای تولیدی توسط تعاونیها بر لزوم توجه به اشتغال زنان در قالب طرحهای تعاونی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید رضا سلامتی امروز شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی تعاونیهای شهرستان و یک تعاونی آموزشی که با حضور داوود عبادی مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت کار، احمد توصیفیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: در شهرستان دلفان چندان به موضوع بهکارگیری بانوان در حوزه مدیریتی توجه نشده و استفاده از ظرفیت بانوان در شهرستان میتواند مفید باشد.
وی افزود: با اقداماتی که انجامشده، شهرستان دلفان در مسیر رشد قرار گرفته و در حوزه اشتغال، زیرساختها و… میتوانیم به سایر شهرستانها برسیم که نیازمند توجه بیشتر است.
فرماندار دلفان با بیان اینکه تعاونیها در حوزه اشتغالزایی و توسعه واحدهای تولیدی میتوانند مفید باشند، تاکید کرد: تعاونی آموزشی شهرستان، با سرمایه ۲۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۵ نفر توسط تعاونی و ۲۰ نفر حقالتدریس بیمه شده توسط آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: این تعاونی دارای ۷ عضو بوده و ۳ میلیارد تومان تسهیلات مصوب دارد، همچنین دارای دو دبیرستان متوسطه اول و دوم با مجموع ۲۱۰ دانشآموز در رشتههای انسانی و تجربی است.