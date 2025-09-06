در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
بهرهبرداری آزمایشی ایستگاه شهید سلطانی خط ۲ متروی کرج آغاز شد
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج، در حاشیه افتتاح ایستگاه شهید سلطانی گفت: پس از ۲۰ سال وعده، امروز بهرهبرداری آزمایشی از این ایستگاه آغاز شد و شهروندان کرجی میتوانند از خدمات اولیه خط ۲ مترو استفاده کنند.
خلیل کوزهکنانی در گفتوگو با ایلنا همزمان با افتتاح ایستگاه شهید سلطانی خط ۲ قطار شهری کرج با اشاره به آغاز بهرهبرداری آزمایشی این ایستگاه اظهار داشت: خدا را شکر امروز توانستیم به وعدهای که بیش از ۲۰ سال به مردم داده بودیم عمل کنیم. ایستگاه میدان شهید سلطانی بهصورت آزمایشی وارد مدار بهرهبرداری شد و با دو رام قطار فعلاً در ساعات محدود خدماترسانی خواهیم داشت.
وی افزود: برنامهریزی کردهایم با تقویت سیستم حفاظتی و افزایش نیروی انسانی، در آینده نزدیک خدمات مترو بهصورت کاملتر ارائه شود. همچنین در مسیر خط ۲، اتصال ایستگاه کرج به چهارراه طالقانی، رجاییشهر و ۴۵ متری گلشهر در حال تکمیل است و پیشبینی میکنیم ظرف دو تا سه ماه آینده ایستگاه میانجاده نیز به چرخه مترو اضافه شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی کرج با قدردانی از حمایت شورای ششم، شهردار و استاندار البرز به ایلنا گفت: با همدلی موجود میان مدیریت شهری، دولت و پیمانکاران، مشکل نقدینگی تا این مرحله نداشتهایم و امیدواریم با حمایت دولت در تأمین رام قطار، بتوانیم تعداد قطارها را افزایش دهیم تا هم سر فاصله حرکت کاهش یابد و هم رضایت شهروندان بیشتر شود.
کوزهکنانی با اشاره به ضرورت تأمین زمین دپو نیز خاطرنشان کرد: پس از سالها پیگیری، در حال مذاکره برای دریافت زمین از دانشگاه خوارزمی هستیم تا بتوانیم مرکز تعمیر و نگهداری قطارها را ایجاد کنیم. در حال حاضر تعمیرگاه موقت برای خدمات اولیه پیشبینی شده، اما با تکمیل دپو شرایط پایدارتری برای سرویسدهی خواهیم داشت.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ورود ایستگاههای جدید و افزایش ناوگان، متروی کرج بهزودی به یکی از محورهای اصلی جابهجایی شهروندان تبدیل خواهد شد.