جنایت خانوادگی در لنگرود / پدر معتاد دختر ۶ ساله خود را با چاقو به قتل رساند

کد خبر : 1682635
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از دستگیری مردی ۴۴ ساله خبر داد که در یک درگیری خانوادگی دختر خردسال خود را به قتل رساند.

به گزارش ایلنا از لنگرود، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی اظهار داشت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع خانوادگی در یکی از محلات لنگرود، مأموران بلافاصله در محل حاضر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد پدر ۴۴ساله خانواده که دارای اعتیاد شدید بوده و در شرایط نامتعادل روحی قرار داشته، در جریان اختلافات خانوادگی با چاقو دختر ۶ ساله‌اش را از پای درآورده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم بلافاصله توسط مأموران پلیس دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ صبح‌زاهدی در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با افرادی که به دلیل سوءمصرف مواد و مشکلات خانوادگی امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار می‌کنند برخورد خواهد کرد.

