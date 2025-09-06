وزیر علوم وارد شیراز شد

به گزارش ایلنا حسینعلی امیری، استاندار فارس، با حضور در فرودگاه بین‌المللی شیراز از وی استقبال کرد.

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت صدمین سالگرد فعالیت خود، امروز شنبه ساعت ۱۹ در تخت‌جمشید برنامه اجرا خواهد کرد.

این کنسرت با حضور حدود یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داخلی و خارجی برگزار می‌شود و چندین رسانه و گروه رسانه‌ای بین‌المللی نیز این رویداد فرهنگی را پوشش می‌دهند.

پیش از این نیز سفرا و نمایندگان دیپلماتیک ۱۷ کشور و ژانا آندریاسیان وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش ارمنستان برای حضور در این مراسم وارد شیراز شده بودند.

