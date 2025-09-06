خبرگزاری کار ایران
English العربیه
با هدف حضور در کنسرت ارمنستان در تخت‌جمشید:

وزیر علوم وارد شیراز شد

حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برای حضور در مراسم اجرای کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در محوطه تاریخی تخت‌جمشید، امروز (شنبه) به شیراز سفر کرد.

به گزارش ایلنا حسینعلی امیری، استاندار فارس، با حضور در فرودگاه بین‌المللی شیراز از وی استقبال کرد.

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت صدمین سالگرد فعالیت خود، امروز شنبه ساعت ۱۹ در تخت‌جمشید برنامه اجرا خواهد کرد.

این کنسرت با حضور حدود یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داخلی و خارجی برگزار می‌شود و چندین رسانه و گروه رسانه‌ای بین‌المللی نیز این رویداد فرهنگی را پوشش می‌دهند.

پیش از این نیز سفرا و نمایندگان دیپلماتیک ۱۷ کشور و ژانا آندریاسیان وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش ارمنستان برای حضور در این مراسم وارد شیراز شده بودند.

 

