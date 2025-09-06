به گزارش ایلنا، جلسه شورای ترافیک شهرستان لاهیجان امروز شنبه پانزدهم شهریور با حضور فرماندار، جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان برگزار شد.

در این جلسه، فرماندار لاهیجان با تأکید بر اهمیت و جایگاه شورای ترافیک اظهار داشت: شأن جلسات شورای ترافیک بسیار بالاست و این شورا باید نقش سیاست‌گذار و هدایت‌گر را ایفا کرده و در جهت بازگشایی گره‌های کور ترافیکی شهرستان قدم بردارد.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی هدفمند برای مدیریت ترافیک، افزود: در تلاش هستیم با تهیه یک برنامه جامع و ایجاد رویه‌ای مناسب، لاهیجان را به‌عنوان کانون مدیریت ترافیکی شرق گیلان معرفی کنیم. هرگونه کوتاهی یا خطا در این مسیر، می‌تواند مسائل ترافیکی را تشدید کند.

فرماندار در ادامه با اشاره به وضعیت مسیرهای پرتردد شهرستان گفت: از محدوده بازکیاگوراب تا میدان‌های ابریشم و شیخ زاهد، گره‌های ترافیکی متعددی وجود دارد که نیازمند نگاه فنی و کارشناسی دقیق است. همچنین اراضی پیرامون میدان‌ها فاقد گردش مناسب برای چرخش خودروها هستند و پاسخگوی نیاز فعلی نیستند.

وی به نقش دانشگاه در حل مسائل شهری نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در نظر داریم با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاهیان، از مشاوره تیم‌های تخصصی ترافیک و عمران بهره‌مند شویم تا تصمیمات اتخاذشده پشتوانه علمی و کارشناسی داشته باشند.

علیرضا مسچیان تأکید کرد: برای ورودی‌های شهرستان از جهات مختلف باید برنامه مشخص و منسجم داشته باشیم. ظرفیت‌های شهرستان به‌گونه‌ای است که می‌توان از اعتبارات ملی، از جمله منابع شرکت زیرساخت‌ها، بهره گرفت.

در پایان این جلسه، مقرر شد احداث پل عابر پیاده در مسیر منتهی به مجموعه ورزشی مهر به تصویب برسد و مکاتبات لازم جهت اجرای آن در اسرع وقت صورت گیرد.

