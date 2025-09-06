افزایش فرسودگی ناوگان اورژانس مشهد/ ۵٠ درصد آمبولانسهای اورژانس مشهد نیازمند بازسازی هستند
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اینک ۱۸۵ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث در مناطق زیر پوشش این دانشگاه خدماترسانی میکنند که ۵۰ درصد آنها نیازمند تعمیر و بازسازی است.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی یزدانی در این خصوص افزود: هزینه خرید هر دستگاه آمبولانس ۱۲۰ میلیارد ریال است که البته به دلیل وجود تحریمها و با توجه به ضرورت تعمیر و بازسازی آمبولانسها برای ارائه خدمات مطلوبتر به بیماران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد از محل منابع درآمدهای خود در حال بازسازی این آمبولانسها است.
وی اضافه کرد: کارکرد آمبولانسهای موجود بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار کیلومتر بوده که این دستگاهها نیازمند بروزرسانی هستند و این امر نیز نیازمند مشارکت خیران است.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: سال گذشته ۱۴ دستگاه آمبولانس از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزوده شد که از این تعداد، چهار دستگاه آمبولانس در مشهد و بقیه در سایر شهرستانهای تابعه این دانشگاه توزیع شده است.
یزدانی گفت: استاندارد مدت زمان رسیدن آمبولانس به بالین بیمار در کشور ۱۲ دقیقه است که این عدد در شهر مشهد بین ۱۶ تا ۱۷ دقیقه و در شهرستانها بین هشت تا ۱۰ دقیقه است.