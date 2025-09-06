به گزارش ایلنا، در این نشست، هم‌افزایی ظرفیت‌ها، تبادل تجربه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه صنایع دانش‌بنیان به‌عنوان محورهای کلیدی توسعه منطقه‌ای مطرح شد.

از جمله برنامه‌های جانبی این نشست، دیدار با یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، تشکیل جلسات تخصصی با تشکل‌های صنعتی و اقتصادی و بازدید میدانی از واحدهای تولیدی استان بود.

مدیرکل صمت فارس، با تأکید بر نقش این نشست‌ها در عبور از چالش‌های اقتصادی گفت: این تعامل‌ها بستر مناسبی برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها، تبادل تجربیات و ارتقای سیاست‌های توسعه‌ای میان استان‌هاست و می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف کلان وزارت صمت ایفا کند.

کریم مجرب، اولویت‌های اصلی استان فارس را بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از صنایع دانش‌بنیان دانست و افزود: با مدیریت یکپارچه و همکاری منطقه‌ای، مسیر رسیدن به اقتصاد پایدار هموار خواهد شد.

اعلام برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵

مدیرکل صمت فارس در ادامه از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز خبر داد .

وی گفت: این رویداد با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فرصت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و جذب سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

تأکید بر پروژه‌های مشترک و تسهیل صادرات

سرپرست اداره کل صمت اصفهان و دبیر نشست نیز بر ضرورت تبادل دانش فنی و اجرای پروژه‌های مشترک تأکید کرد.

صادق کرمی، افزود: هماهنگی در استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل صادرات از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین، تفویض اختیار در حوزه ارزی و تعامل با رایزن‌های بازرگانی برای توسعه صادرات مورد بحث قرار گرفت.

سید امیر تیمور موسویان، مدیرکل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد، هم گفت: میزبانی این نشست فرصتی ارزشمند برای استان است تا از ظرفیت‌های مشترک منطقه‌ای بهره‌برداری کرده و زمینه‌ساز توسعه صنعتی و افزایش اشتغال پایدار باشد.

