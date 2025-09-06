کارگران نباید در سکوت بیکار شوند

به گزارش ایلنا، جلسه هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران با حضور دبیر و اعضای هیئت در خانه کارگر قائم شهر برگزار شد.

نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در این نشست با اشاره به وضعیت نابسامان معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت : برنامه ریزی‌های این نهاد در ارائه خدمات آموزشی، معیشتی درمانی و حمایتی به این قشر عزیز باید مبتنی بر نیازهای دارای اولویت اعضای تشکیلات باشد؛ ما بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته به مدد الهی و با همکاری یکایک اعضای تشکیلات توانستیم گام های مؤثری در این حوزه‌ها برداریم تا بخشی از گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادی آنان را مرتفع کنیم.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران با تاکید بر پیگیری های صورت گرفته توسط خانه کارگر در رفع مشکلات حقوقی کارگران مازندران گفت: به زودی شرایطی را برای ثبت شکایت کارگری در سامانه وزارت کار و همچنین ارائه خدمات بهتر و بیشتر به صورت رایگان در خانه کارگر با حضور واحد حقوقی تشکیلات راه اندازی خواهیم کرد تا گام بزرگ دیگری برای تحقق مطالبات برحق جامعه کارگری برداریم.

دبیراجرایی خانه با اشاره به اخراج جمعی و فردی کارگران دربعضی از کارخانجات و کارگاه‌های شهرهای مختلف استان خصوصاً در قائمشهر در سکوت کامل خبری و حتی بدون اطلاع مدیران رسمی حوزه روابط کار تصریح کرد: باید برنامه ریزی‌های فوری به منظور انتخاب رابطان کارگاهها و کارخانجات با تشکل‌های کارگری در خانه کارگر مازندران در دستور کار هیئت اجرایی و مسئولین ادارات کار قرار گیرد تا با اطلاع از وضعیت کاری این قشر مظلوم جامعه، برای احقاق حقوق حقه و برقراری امنیت شغلی آنان پیگیری‌ها و تلاش لازم را صورت دهیم.

دریابیگی افزود: شرایط عضویت و تمدید اعضای خانه کارگر، پیگیری موضوعات مختلف: حقوقی، رسانه ای، فرهنگی و قرآنی و همچنین برنامه ریزی و پیگیری ایجاد شعب و دفاتر جدید شهرستانها در مرکز و غرب استان توسط اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران بحث بررسی و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم درجهت خدماندهی آسان‌تر به جامعه کارگری اتخاذ گردید.

