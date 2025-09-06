رئیس شورای اسلامی شهر رشت:
افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی رشت با هزینه ۱۸۵ میلیارد تومانی
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به روند اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی، از هزینهکرد ۱۸۵ میلیارد تومانی برای این پروژه عمرانی خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت،محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح ۷ آذر( نیروی دریایی)، اظهار کرد: این پروژه توسط شرکت پیمانکاری نصیر عمران آریا اجرا شد و در بیستم آبانماه سال ۱۴۰۲ کلنگ احداث آن به زمین خورد و مدت قرارداد ۲۴ ماهه بود که امروز و حدود سه ماه قبل از موعد مقرر به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه مبلغ اولیه پیمان این پروژه ۱۴۰ میلیارد تومان برآورد شده بوده که با احتساب تعدیلها، تاکنون مجموع هزینهکرد آن به حدود ۱۸۵ میلیارد تومان رسیده است.
کارگرنیا با اشاره به مشخصات فنی پروژه گفت: طول این تقاطع ۴۸۰ متر و عرض آن در دو لاین رفت و برگشت و هر کدام ۸.۸۰ متر است و در این پروژه ۹۶ شمع و ۱۸ پایه پل اجرا شده است.
رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه جابجایی تأسیسات برق دلیل کندی در اجرای این پروژه بود، تصریح کرد: شهرداری برای جابجایی تأسیسات معارض برق، حدود ۱۹ میلیارد تومان علاوه بر مبالغ پیش بینی شده، هزینه کرده و اگر این جابجاییها بموقع توسط دستگاه ذیربط انجام میشد، این پروژه میتوانست در اردیبهشتماه مورد بهرهبرداری قرار می گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت این پروژه در روانسازی ترافیک منطقه، خواستار تسریع در همکاری دستگاههای خدماترسان برای تسهیل ادامه روند پروژههای عمرانی در سطح شهر رشت شد.