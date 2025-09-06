به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی فارس، به اطلاع عموم هم‌وطنان می‌رساند که مجموعه جهانی تخت‌جمشید امروز به دلیل برگزاری کنسرت فیلارمونیک ارمنستان تعطیل است و این اقدام به منظور حفظ نظم و امنیت بازدیدکنندگان و اجرای بهتر برنامه هنری انجام می‌شود.

بنابراین گزارش علاقه‌مندان و گردشگران محترم توصیه می‌شود زمان بازدید خود را به روزهای دیگر موکول کنند تا از این اثر تاریخی ارزشمند با آرامش و امکانات مناسب بهره‌مند شوند.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ضمن پوزش از هرگونه ناراحتی احتمالی، از همراهی و همکاری گردشگران گرامی قدردانی می‌کند و امیدوار است اجرای این رویداد فرهنگی، موجب ارتقاء تعاملات فرهنگی بین‌المللی شود.

