به مناسبت برگزاری کنسرت ویژه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان، مجموعه جهانی تخت‌جمشید امروز شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ به طور کامل تعطیل خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی فارس، به اطلاع عموم هم‌وطنان  می‌رساند که  مجموعه جهانی تخت‌جمشید امروز به دلیل برگزاری کنسرت  فیلارمونیک ارمنستان تعطیل است و این اقدام به منظور حفظ نظم و امنیت بازدیدکنندگان و اجرای بهتر برنامه هنری انجام می‌شود.

 بنابراین گزارش علاقه‌مندان و گردشگران محترم توصیه می‌شود زمان بازدید خود را به روزهای دیگر موکول کنند تا از این اثر تاریخی ارزشمند با آرامش و امکانات مناسب بهره‌مند شوند.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ضمن پوزش از هرگونه ناراحتی احتمالی، از همراهی و همکاری گردشگران گرامی قدردانی می‌کند و امیدوار است اجرای این رویداد فرهنگی، موجب ارتقاء تعاملات فرهنگی بین‌المللی شود.

 

